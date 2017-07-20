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Угловатый астероид 2017 BQ6
20.07.2017 Части света
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6 февраля астероид 2017 BQ6 прошел на расстоянии 2.5 миллионов километров от Земли. Астрономы традиционно воспользовались такой возможностью, чтобы провести радарные наблюдения космического булыжника. Выяснилось, что диаметр астероида составляет около 200 метров, период вращения — 3 часа. Но наиболее интересной оказалась его форма. Судите сами.
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Такие угловатые формы не так уж и часто встречаются среди астероидов. На сайте JPL 2017 BQ6 уже сравнили с кубиком из настольной игры Dungeons & Dragons. Даже жаль, что рядом с ним нет никаких космических аппаратов. Было бы интересно сравнить радарные изображения 2017 BQ6 с его полноценными снимками.
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