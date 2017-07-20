Угловатый астероид 2017 BQ6





Такие угловатые формы не так уж и часто встречаются среди астероидов. На сайте JPL 2017 BQ6 уже сравнили с кубиком из настольной игры Dungeons & Dragons. Даже жаль, что рядом с ним нет никаких космических аппаратов. Было бы интересно сравнить радарные изображения 2017 BQ6 с его полноценными снимками.

