В соцсетях обсуждают странную бабку, которую по ночам видят на дорогах волгоградские водители







Местные масс-медиа взбудоражили сообщения в соцсетях о странной бабке, которую по ночам видят на дорогах волгоградские водители. Она передвигается на четвереньках, причем с достаточно быстрой для человека пожилого возраста скоростью и иногда даже бросается под машины.

При этом по какой-то счастливой случайности оказывается целой и невредимой, что сразу зародило в головах людей сомнения: может это и не человек вовсе? Потустороннее происхождение «существа» объясняло бы и его быстрые перемещения, и «неубиваемость», и в целом безумное поведение, а также странную внешность, особенно «горящие» глаза.

− Я видел бабку в Красноармейском на «Юбилейном», на карачках дорогу переползала, − говорит житель города Волгограда.

– А я на проспекте Жукова видел, гуськом вдоль дороги бежала, − сообщил другой очевидец.

Описание, конечно, зловещее и больше похоже на фильмы ужасов. Может кто-то просто пересмотрел их на ночь и разбередил бурную молодецкую фантазию?

На самом деле разговоры о жуткой бабуле, пугающей автомобилистов, начались еще в прошлом году. Якобы поначалу ее видели в области, а теперь призрак перебрался в город.

Разумеется, фотоподтверждений никаких нет. Но чтобы окончательно прояснить вопрос о том, утка это или не совсем, группа волгоградских студентов решила взяться за поиски таинственного объекта. Они собираются патрулировать дороги Волгограда и твердо намерены добыть доказательства или, наоборот, опровергнуть гуляющую по сети информацию.