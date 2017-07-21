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Китай страдает от сильных наводнений

21.07.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Сильные наводнения охватили китайскую провинцию Чжэцзян. Затоплены 22 города, уже эвакуировано более 150000 человек. Пострадавшими от наводнения оказались 765000 человек, разрушено более 1300 зданий, повреждено более 4800.

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Сильные дожди непрекращаются уже несколько дней подряд, стихия затронула миллионы людей. Ливни продолжаются в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Чжэцзян, Юньнань и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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Метки:  наводнений, сильных, страдает

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