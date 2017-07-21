Китай страдает от сильных наводнений



Сильные наводнения охватили китайскую провинцию Чжэцзян. Затоплены 22 города, уже эвакуировано более 150000 человек. Пострадавшими от наводнения оказались 765000 человек, разрушено более 1300 зданий, повреждено более 4800.

Сильные дожди непрекращаются уже несколько дней подряд, стихия затронула миллионы людей. Ливни продолжаются в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, Чжэцзян, Юньнань и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.