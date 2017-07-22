Вода состоит из двух разных жидкостей

«Никто не понимает воду, – признался редактор-консультант журнала Nature и автор книги «Биография воды» Филипп Бол (Philip Ball). – Неловко признаться в этом, но жидкость, которая покрывает две трети нашей планеты, по-прежнему остаётся загадкой. Хуже того, чем больше мы смотрим, тем больше накапливается вопросов».

«Особенно интересно, что новая информация была получена благодаря рентгеновским лучам, ведь пионер этого метода Вильгельм Рентген также предполагал, что вода может существовать в двух разных формах, а взаимодействие между ними может привести к проявлению её необычных свойств», — добавляет Даниэль Мариэдаль (Daniel Mariedahl) из Стокгольмского университета.