Загадки человечества. Выпуск 8



Тёмная сторона Луны. Что происходит на спутнике по ту сторону от Земли. Какие секреты скрывают астронавты НАСА и почему сейчас сворачиваются все лунные экспедиции;

— Змееносец — самый загадочный знак зодиака. Кто на самом деле покровительствует рождённым с 30 ноября по 17 декабря. Почему астрологи отказываются принять новое созвездие в зодиакальную дюжину;

— Правители шумерского царства жили десятки тысячелетий. Куда исчез ген долголетия и как вернуть бессмертие человечеству;

— Сенсация. Найдено первое в истории захоронение зомби. Живые мертвецы могли жить в средние века. Чем напугали современных учёных найденные останки и грозит ли нам зомби-апокалипсис;

— Найдена утерянная цивилизация. Следы мифической империи Канха российские исследователи нашли под руинами древних крепостей в Узбекистане. Что погубило некогда могущественную империю и почему от великой культуры не осталось следов;

— Мёртвая вода существует. Мифический источник учёные нашли в Тибете. Убивает или лечит. На что способна легендарная жидкость и какие испытания надо пройти, чтобы добыть волшебный эликсир;

— Сенсационный прорыв в медицине. Учёные научились оживлять мозг. Каким будет человек, вернувшийся с того света. Люди или зомби. Кем станут воскрешённые пациенты.

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