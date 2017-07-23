Загадки человечества. Выпуск 7



Новая угроза человечеству. Пауки способны съесть людской род меньше чем за год. Когда членистоногие планируют нападение и как спастись от надвигающейся беды;

— Соль — белая смерть или панацея от всех болезней. Американские учёные заявили, что она помогает избавиться от ожирения, диабета и даже проблем с сердцем;

— Майя зашифровали историю Вселенной в своём календаре. Американские исследователи нашли доказательства неземного происхождения древних индейцев. Откуда пришли предки Майя;

— Легенда о Франкенштейне стала реальностью. Современные учёные претворили мечту фантаста в жизнь. Взяли мёртвую конечность и пересадили её живому существу. Чего нам ещё ждать от современной медицины;

— Движение полюсов Земли заставляет таять ледяную шапку Антарктиды. Какие тайны откроются человечеству. Что уже обнаружили учёные на безжизненном материке и почему мировое сообщество приняло решение закрыть часть Антарктики на 35 лет даже для исследователей;

— Вирусы сделали из обезьяны человека. Новые исследования учёных доказали: эволюция строилась на мутации белков, вызванной эпидемиями. Почему современный человек перестал эволюционировать. К чему приведёт новое открытие;

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