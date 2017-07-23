Разломы Харона могли образоваться после близкого сближения

Согласно наиболее популярной версии, примерно так и произошло. Некогда

под поверхностью спутника располагался океан. Когда океан замерз, недра

Харона увеличились в объеме, что привело к тому, что его кора треснула.

Но группа исследователей из Рочестерского университета выдвинула

другую версию. Согласно созданной ими компьютерной модели разломы моги

сформировать после очень близкого сближения Харона с другим телом,

имеющим сопоставимые размеры. По мнению ученых, возникшие во время этого

события приливные силы привели к тому, что кора спутника треснула. Этим

же могут объясняться схожие системы разломов обнаруженные на Тефии,

Дионе и Ариэле. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.