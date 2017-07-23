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Разломы Харона могли образоваться после близкого сближения
23.07.2017 Части света
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Одна из ключевых особенностей Харона, это опоясывающая его огромная система разломов. Ее длина превышает 1800 километров, глубина достигает 7.5 километров. Если взглянуть на спутник, то создается ощущение, что он буквально треснул изнутри. :
Согласно наиболее популярной версии, примерно так и произошло. Некогда
под поверхностью спутника располагался океан. Когда океан замерз, недра
Харона увеличились в объеме, что привело к тому, что его кора треснула.
Но группа исследователей из Рочестерского университета выдвинула
другую версию. Согласно созданной ими компьютерной модели разломы моги
сформировать после очень близкого сближения Харона с другим телом,
имеющим сопоставимые размеры. По мнению ученых, возникшие во время этого
события приливные силы привели к тому, что кора спутника треснула. Этим
же могут объясняться схожие системы разломов обнаруженные на Тефии,
Дионе и Ариэле. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.
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