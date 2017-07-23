10 загадочных историй связанных с МКС

Инцидент «Бумеранг» космической миссии STS 114



Космическая миссия STS 114 шаттла «Дискавери» стала первой миссией своего рода после катастрофы шаттла «Колумбия» двумя с половиной годами ранее в 2003 году. С момента той трагедии аэрокосмическое агентство NASA еще сильнее ужесточила процедуры, связанные с проверками безопасности космических полетов. Возможно, именно благодаря им перед самим запуском шаттла «Дискавери» было обнаружено, что от космического аппарата отделился (или отлетел) какой-то непонятный кусочек, похожий на пену.

Задачей «Дискавери» была стыковка с Международной космической станцией и смена экипажа, который находился на борту шаттла. Перед стыковкой командир корабля Айлин Коллинз провела маневр, в результате которого шаттл оказался вверх брюхом, чтобы можно было с МКС проверить состояние обшивки корабля на предмет повреждений и сделать несколько фотографий красивых видов нашей планеты. Позже фотографии были напечатаны и изучены. На одной из них в кадр попал Стив Робинсон, астронавт, вышедший в открытый космос для проведения некоторых ремонтных работ. Однако, помимо Робинсона, который отправился чинить шаттл, в кадр камеры NASA попало и кое-что другое.

Белый странный объект на общем темном фоне космоса. Объект двигался поодаль от шаттла, после чего остановился ненадолго и сменив направление удалился. Такое странное поведение объекта привело к появлению прозвища «бумеранг». После исследования пленки NASA заявило, что этот объект является не чем иным, как космическим мусором. Однако многие тогда отказались верить в эту теорию и заявляли, что поведение объекта и изменение движения является четким доказательством того, что этот объект искусственно управлялся.

Вишневые деревья выросли на 6 лет быстрее положенного срока

В ноябре 2008 года на МКС доставили 250 косточек вишневых деревьев. С момента, как они прибыли на борт, они обогнули планету 4000 раз, после чего в июле 2009 года вернулись обратно на Землю. Косточки посадили в 14 разных местах, одним из которых стал японский храм Ганджоджи.

К 2014 году, фактически на 6 лет раньше положенного срока, высота саженцев составляла уже 4 метра. На некоторых ветках появились цветы. Но что еще было более странным, так это то, что цветы имели 5 лепестков, вместо 30, как положено. Аналогичные наблюдения были и в других местах, где были посажены такие же косточки.

И хотя ученые пока не могут наверняка сказать, повлияло ли нахождение косточек на орбите Земли на их рост, другой вероятной причины пока нет. Одним из объяснений может быть то, что косточки подверглись более сильному излучению космических лучей, которое каким-то образом запустило триггеры их роста. Однако пока не будут проведены дальнейшие исследования, ученые пока не в состоянии ответить, что именно вызвало столь интенсивный и опережающий график рост и не было ли это обычным совпадением.

Скотт Келли и фотография «очевидного НЛО»

В июле 2015 года астронавт Скотт Келли опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фотографию, сделанную с борта Международной космической станции. Келли, установивший рекорд пребывания в космосе среди американских астронавтов, опубликовал изображение, в верхней правой части которого энтузиасты изучения НЛО разглядели странный продолговатый «космический корабль».

На базе фотографии было создано и опубликовано видео, которое собрало почти миллион просмотров. Человек, загрузивший видео, настаивает на том, что «сложно поверить», что Келли не заметил этот объект перед тем, как решил опубликовать фотографию на своей страничке в «Твиттере».

С расстояния действительно кажется, что перед нами находится настоящий НЛО продолговатой формы. Однако когда фотографии добавили контрастности, оказалось, что этим объектом является не что иное, как часть антенны самой Международной космической станции. Это не только решило загадку истинной природы объекта, это также объясняет, почему Келли не заметил его, когда делал снимок.

Эксперимент «Близнецы»

Помимо публикаций фотографий предполагаемых летающих тарелок, Скотт Келли занимался и более насущными задачами и экспериментами по поручению NASA. С прицелом на будущую пилотируемую миссию на Марс, NASA необходимо было узнать эффекты на человеческий организм, которые могут проявляться при длительном нахождении в космосе. Так как у Келли есть брат-близнец, астронавт являлся идеальным кандидатом для этой миссии и дальнейшей проверки изменений, которые могли бы наблюдаться между ним и его братом-близнецом Марком на Земле.

И хотя все тесты не обнаружили никаких изменений — повторить тесты придется не одну сотню раз, — NASA, кажется, уже поняло, чего стоит ожидать от долгих космических путешествий. Так как близнецы генетически идентичны, это позволяет ученым изучить вопрос воздействия окружающей среды на генетику и, возможно, сделать более-менее научные предположения и заключения о том, чего стоит ожидать при отправке человека на Красную планету.

Необходимые эксперименты и проверки будут продолжаться в течение следующих шести месяцев с момента возвращения Келли обратно на Землю в марте 2016 года. Мониторинг и взятие образцов будет производиться с участием двух братьев. После этого уже можно будет сделать какие-то более конкретные выводы.

Объект в форме «Тысячелетнего сокола» в прямой трансляции с МКС

Совсем недавно, а именно в апреле 2016 года, 20-летний англичанин Джейдон Бисон из Вустершира наблюдал через свой мобильный телефон живую трансляцию с Международной космической станции, как вдруг был ошарашен тем, что видит на экране.

На видео четко было видно, как какой-то непонятный объект двигается от МСК с высокой скоростью. Бисон заявляет, что объект был похож на «металлический корабль» и напомнил «Тысячелетнего сокола» — знаменитый корабль Хана Соло из «Звездных войн». Парень заявляет, что объект находился в кадре около двух минут и был охвачен «синим свечением». Бисон признает, что является поклонником НЛО, однако не может объяснить, что же на самом деле он видел на той записи.

Джейдон говорит, что отослал скриншот кадра с объектом прямиком в NASA в надежде на получение объяснения того, что он увидел. Однако к сегодняшнему моменту он по-прежнему ожидает ответа. Следует отметить, что в большинстве подобных случаев такие объекты сразу же попадают в категорию «космический мусор», которого действительно очень много на орбите Земли.

NASA обрывает прямые трансляции с МКС

Живые трансляции с Международной космической станции проходят довольно часто и позволяют энтузиастам со всего мира посмотреть на космос через камеры, которые установлены на МКС. В рамках таких трансляций зафиксировано множество случаев, когда в кадр попадают непонятные объекты, которые в определенных кругах сразу же рассматриваются как внеземные визитеры. Но как вы уже могли догадаться, в подавляющем большинстве случаев эти объекты оказываются космическим мусором. Однако следует отметить, что было несколько случаев, когда NASA специально прерывало живую трансляцию, как только в кадр попадал очередной странный объект. Такое поведение, в свою очередь, не только создавало волну подозрений у уже и без того подозрительных охотников на НЛО и энтузиастов, но и намекало на то, что у NASA действительно имеются предпосылки что-то скрывать от общественности.

Совсем недавно, в марте этого года, NASA прервало прямую трансляцию с борта МКС, как только в кадре появился непонятный объект в форме «подковы». Охотник на пришельцев Тайлер Глокнер, загрузивший это видео (выше) на YouTube, заявил, что NASA «проделывает такой трюк не один год», и на его канале время от времени появляются такие видео. Глокнер говорит, что иногда люди просто не успевают следить за трансляцией и в некоторых случаях на видео действительно можно видеть НЛО до тех пор, пока трансляция резко не прерывается.

В январе 2015 года прямая трансляция тоже прерывалась на несколько секунд, как только в кадр камеры попал маленький серый объект, покидающий атмосферу Земли. Вышеупомянутый Глокнер заявляет, что стал свидетелем аналогичного события в июне 2014 года. Он снял видео и залил его на свой канал. Видео состоит из стоп-кадров, на которых видно, как из тьмы космоса появляется огромный объект треугольной формы и приближается к Земле. Шестью месяцами ранее этого события в Сети появилось еще одно видео с прерванной трансляцией, на которой виден странный объект желтого цвета. В этом случае видео прервалось спустя всего 2 минуты с начала трансляции.

Инцидент с «треугольниками» космической миссии STS 115

В августе 2006 года команда космического шаттла «Атлантис», направлявшаяся к Международной космической станции, передала по радио сообщение о том, что за ними «наблюдают» или их «преследуют» несколько непонятных свечений треугольной формы. В официальных документах этого нет, но об этом говорят многие охотники за НЛО. Принадлежали ли эти огни космическому аппарату или это были самостоятельные объекты — не указывается. Однако, как это обычно и бывает, NASA заявило, что энтузиасты стали свидетелем не чего иного, как космического мусора,.. опять.

Как отмечалось позже, в NASA провели свое собственное расследование этих «огней». Было выяснено, что они появились всего на 30 секунд в момент запуска. На тот момент все еще помнили о трагической катастрофе шаттла «Колумбия» в 2003 году, поэтому агентство действительно хотело выяснить, не являются ли эти огни доказательствами каких-нибудь поломок «Атлантиса».

В конечном счете NASA заявило, что появление подобного мусора фактически уже в конце запуска является немного запоздалым, но никакой конспирации здесь нет. Обломки и мусор могут появиться, например, в тот момент, когда происходит отстыковка удерживающего механизма от дверей шаттла. Другим объяснением этих огней может быть обледенение обшивки и игра света от прожекторов, освещающих стартовую площадку. Услышав эти объяснения, командир «Атлантиса» Брент Джетт позже заявил, что эти объекты не были похожи ни на что, что он мог видеть снаружи шаттла, и вряд ли это был какой-то космический мусор.

Живые организмы за бортом МКС

В рамках очередного выхода в открытый космос в августе 2014 года один российский космонавт заявил, что обнаружил живые организмы, вполне себе комфортно существующие за бортом Международной космической станции. При более детальном осмотре оказалось, что этими организмами является планктон, вероятнее всего, попавший на обшивку станции с Земли. Экипаж МКС так до конца и не понял, каким образом планктон туда попал, а также то, каким образом ему удалось выжить в таких условиях.

Ученые выдвинули теорию, согласно которой планктон добрался до МКС на одном из космических кораблей. Однако позже выяснилось, что ни у одной из стартовых площадок на Земле нет никаких популяций планктона. Согласно другому объяснению, во всем виноваты атмосферные потоки, которые подхватили живые организмы и отправили их в путешествие к космической станции. Если эта теория окажется верной, то станет ясно, что эти атмосферные потоки способны подниматься гораздо выше, чем считалось ранее.

Конечно же, живые организмы уже находили на высотах от 16 до 32 километров над поверхностью Земли, но это не идет ни в какое сравнение с высотой орбиты космической станции, которая на тот момент составляла 322 километра. Кроме того, эта находка доказывает, что подобные живые организмы способны выживать в полном вакууме открытого космоса.

Случай с «яркими огнями»

Во время своей службы в качестве командира МКС в 2005 году астронавт Лерой Чиао стал свидетелем яркой линии света, которая быстро промчалась мимо него, когда астронавт находился в открытом космосе и выполнял очередное рутинное поручение.

Двигаясь со скоростью 27 000 километров в час и находясь на высоте 322 километра над поверхностью Земли, Чиао изначально не был уверен в том, что же он увидел, однако сразу понял, что произошло что-то странное, и тут же доложил об этом в центр полетов. Несмотря на то, что Чиао человек открытых взглядов, найти объяснение тому, свидетелем чего он стал, командир так и не смог. Однако позже объяснение все же нашлось. Дальнейшее расследование показало, что в тот самый момент Чиао и МКС находились над водным регионом, очень популярным у рыбаков. На крупных рыболовецких лодках очень часто используются очень мощные фонари, чтобы подсвечивать улов в ночное время. В этот самый день несколько лодок находилось рядом друг с другом. Когда они включили свои прожекторы, то свет от них был настолько ярким, что его смог увидеть Чиао, который в тот самый момент пролетал над этим местом.

Загадочные облака и странные молнии

В октябре 2013 года команда Международной космической станции стала свидетелем очень странного облака в форме «медузы», находившегося над Землей. В тот день никаких космических запусков в том регионе не было запланировано, и поэтому увиденное вызвало некоторое непонимание.

Но вскоре после отчета российских военных все стало ясно. Дело в том, что облако, которое наблюдал экипаж МКС, являлось следом российской ракеты, испытания которой проходили в тот день в Казахстане. Российская сторона указала, что целью испытаний было «подтверждение характеристик ракеты Тополь».

Тем не менее это не единственное наблюдение странных облаков, свидетелями которых становились экипажи МКС. Один из случаев, например, был связан с очень странными молниями, которые появлялись над облаками. Молнии в этом случае били не в Землю, а, наоборот, в космос. Ученые пока не выяснили, связаны эти молнии с обычными, которые мы привыкли видеть с Земли, или же это совершенно независимый феномен.

Благодаря дальнейшим наблюдениям исследователи надеются найти более убедительное объяснение процессу распространения энергии в рамках таких событий. В частности, ученые хотят выяснить, как формируются гамма-лучи и в результате каких разрядов молний это происходит. Наши нынешние знания говорят о том, что гамма-лучи формируются в самых жарких местах Вселенной. Однако их наблюдают и внутри нашей атмосферы, поэтому современная наука всенепременно хочет разобраться в этом вопросе.