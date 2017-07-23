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В Берлине прошел сильнейший за последние 110 лет ливень
23.07.2017 Интересное в мире
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Германию затопило — и особенно досталось немецкой столице. Дождь, который начался в полдень в четверг, стал сильнейшим в Берлине за 110 лет. В районе Шпандау выпало 150 литров осадков на кв.м за 18 часов — четверть годовой нормы.
Из-за затопленных водой улиц замедлилось или полностью остановилось движение транспорта. В Сети появилось видео, на котором мужчина плывет по центру Берлина. Во многих районах города вода поднялась до колена. Воду с улиц откачивали 600 пожарных и 550 волонтеров.
Состояние земли Бранденбург, которая окружает Берлин, также плачевно. Здесь пролилась половина годовой нормы осадков, затопило улицы.
На прошлой неделе из-за штормов погибли два человека на севере Германии. На выходных бури продолжатся, будут особенно сильными на востоке страны.
Но в Берлине все самое плохое завершилось утром в пятницу, и погода начала налаживаться.
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