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Из-за наводнений в Китае эвакуированы 260 тыс. человек

24.07.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Из-за наводнений в Китае эвакуированы 260 тыс. человек

В китайской провинции Хунань в результате вызванных ливнями наводнений эвакуированы более 260 тысяч человек. Обильные осадки вызвали повышение уровня рек Сянцзян и Цзыцзян, что привело к затоплению магистралей и повреждению объектов электроснабжения. 
В операции по устранению последствий удара стихии принимают участие спасатели и военнослужащие. Ведется усиленный мониторинг состояния инженерных коммуникаций, проходящих вдоль рек, местные власти начали работы по оценке ущерба. По прогнозам синоптиков, до 5 июля в ряде уездов провинции ожидаются сильные осадки.

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Метки:  наводнений, Человек, эвакуированы

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