Реклама

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1383799502_fotograf-sfotografiroval-v-nebe-nad-saratovom-nlo_4 1407416942_unylaya-pora-chast-pervaya_1 1410996241_Ul-tramassivnaya-chiernaya-dyra-okazalas-istochnikom-pustot-razmerom-s-Galaktiku_2 1395275581_Zemle-ugrozhayut-eshe-20-chelyabinskih-meteoritov 1395275761_Obnaruzhena-samaya-legkaya-galaktika-vo-Vselennoiy 1400616182_Komety-sozdaniya-inoplanetyan 1403874541_thumb_Mir-posle-katastrof

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Восприятие времени зависит от языка, на котором вы говорите

24.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Восприятие времени зависит от языка, на котором вы говорите

Ученые выяснили, что у людей, говорящих на нескольких языках, мозг активируется по-разному в зависимости от используемого языка. При этом наблюдается потрясающая когнитивная гибкость. Новое исследование показало, что язык, на котором говорит человек, может влиять на восприятие времени. Как же это происходит?  Редакция Naked Science подготовила перевод нового выпуска познавательной передачи SciShow. Посмотрев это видео, вы узнаете, как меняется восприятие времени у людей, говорящих на нескольких языках. 

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Восприятие, времени, говорите, зависит, котором

Похожие сообщения:

?>