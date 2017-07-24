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Восприятие времени зависит от языка, на котором вы говорите
24.07.2017 Что от нас скрывали
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Ученые выяснили, что у людей, говорящих на нескольких языках, мозг активируется по-разному в зависимости от используемого языка. При этом наблюдается потрясающая когнитивная гибкость. Новое исследование показало, что язык, на котором говорит человек, может влиять на восприятие времени. Как же это происходит? Редакция Naked Science подготовила перевод нового выпуска познавательной передачи SciShow. Посмотрев это видео, вы узнаете, как меняется восприятие времени у людей, говорящих на нескольких языках. :
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