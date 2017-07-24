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Астроном: Тунгусский метеорит все эти годы искали не там
24.07.2017 Что от нас скрывали
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Ученый Владимир Коваль рассказал загадочные подробности относительно падения Тунгусского метеорита 109 лет назад. Астрономы отмечали годовщину события 30 июня, и в честь такого события научный деятель поведал интересные факты общественности. По словам Коваля, космический объект искали совсем не там, где было нужно, именно поэтому в научном мире в данный момент нет никаких вещественных доказательств существования метеорита. После так называемого «взрыва», который был обычным процессом высвобождения энергии, ученые сбились и назначили местом падения совершенно другое место.
На самом деле Тунгусский метеорит находится в районе впадения реки Кимчу в Чуню, а ложные заключения только сбили исследователей с пути. Угол падения инопланетного тела составлял 15 градусов, а в земной атмосфере метеорит приземлился на расстоянии приблизительно в две соти километров от места «взрыва».
Если говорить о другом известном Царевском метеорите, то он также стал исторически ценным и интересным для исследователей объектом. На территории бывшего СССР данное космическое тело, оказавшееся на планете, стало наибольшим среди всех упавших когда либо. Местные жители не теряли возможности заработать свою премию, когда сдавали государству и ученым найденные обломки и большие части метеорита. :
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