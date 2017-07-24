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Загадочные экспонаты в музее Перу

24.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадочные экспонаты в музее Перу

В Перу проживает многочисленная группа индейев-арауканов , которые называют себя мапуче. В музее Перу, посвященном истории  мапуче, среди обычных керамических горшков, посуды, фигурок хранятся вот такие загадочные артефакты, предназначение которых неизвестно. Они выглядят так, как будто сделали при помощи высоких технологий, и не исключено, что в более древние времена.
Загадочные экспонаты в музее Перу
Сравните эти изделия с тем с тем, как выглядит обычная керамика индейцев мапуче.
Загадочные экспонаты в музее Перу

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Метки:  Загадочные, экспонаты

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