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Загадочные экспонаты в музее Перу
24.07.2017 Что от нас скрывали
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В Перу проживает многочисленная группа индейев-арауканов , которые называют себя мапуче. В музее Перу, посвященном истории мапуче, среди обычных керамических горшков, посуды, фигурок хранятся вот такие загадочные артефакты, предназначение которых неизвестно. Они выглядят так, как будто сделали при помощи высоких технологий, и не исключено, что в более древние времена.
Сравните эти изделия с тем с тем, как выглядит обычная керамика индейцев мапуче.
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