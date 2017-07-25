Китай завершает испытания спутника, предназначенного для исследования темной материи

«В районе Хуайжоу, на северо-востоке Пекина завершено строительство

центра управления полетами спутников, который уже приведен в готовность

для выполнения поставленных задач», — приводит в воскресенье его слова

агентство Синьхуа.

По словам У Цзи, Китай преодолел серьезные трудности в разработке

оптических приборов для спутника и «добился значительного прогресса в

исследованиях по увеличению его полезной нагрузки».

Ученый отметил, что полным ходом ведется разработка

научно-экспериментального спутника «Шицзянь-10», предназначенного для

изучения законов движения материи и жизненной деятельности в условиях

микрогравитации и космической радиации. Также достигнут существенный

прогресс в разработке и спутника с рентгеновским телескопом жесткого

диапазона, предназначенного для обнаружения сверхмассивной черной дыры и

высокоэнергетических небесных тел. «Их запуски запланированы на первую

половину 2016 года», — заявил У Цзи.