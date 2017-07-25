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Китай завершает испытания спутника, предназначенного для исследования темной материи
25.07.2017 Части света
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В Китае подходят к концу испытания спутника, предназначенного для
зондирования частиц темной материи. Как заявил директор Центра
космической науки при Академии наук Китая У Цзи, запуск аппарата намечен
на конец текущего года. До конца года с целью исследования космического
пространства планируется запустить серию спутников. :
«В районе Хуайжоу, на северо-востоке Пекина завершено строительство
центра управления полетами спутников, который уже приведен в готовность
для выполнения поставленных задач», — приводит в воскресенье его слова
агентство Синьхуа.
По словам У Цзи, Китай преодолел серьезные трудности в разработке
оптических приборов для спутника и «добился значительного прогресса в
исследованиях по увеличению его полезной нагрузки».
Ученый отметил, что полным ходом ведется разработка
научно-экспериментального спутника «Шицзянь-10», предназначенного для
изучения законов движения материи и жизненной деятельности в условиях
микрогравитации и космической радиации. Также достигнут существенный
прогресс в разработке и спутника с рентгеновским телескопом жесткого
диапазона, предназначенного для обнаружения сверхмассивной черной дыры и
высокоэнергетических небесных тел. «Их запуски запланированы на первую
половину 2016 года», — заявил У Цзи.
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