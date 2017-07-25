Ученые обнаружили на Плутоне высокую геологическую активность

Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки проанализировали

полученные сведения касательно Плутона и пришли к выводу, что на

карликовой планете происходит высокая геологическая активность. Такой

вывод был сделан на основе полученного снимка сделанного космической

межпланетной станцией New Horizons. На нём четко видно образование

горного кряжа, высота которого составляет приблизительно полтора метра.

Он отделяет два разных климата. С одной стороны, от него расположена

зона льда со снегом, а с другой стороны – каменистая местность.

Также специалисты пришли к выводу, что ледяной местности

приблизительно сто миллионов лет, а каменистой несколько миллиардов.

Ранее было известно, что данный космический зонд сделал снимки гор,

покрытых льдом, высота которых превышает 3,5 тысячи метров.

Отметим, межпланетная станция New Horizons была запущена в 2006 году

на околоземную орбиту, после чего в 2007 году он пролетел Юпитер, а в

2015 – Плутон.