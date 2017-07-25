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В NASA намерены начать печатать космические дома благодаря 3D-принтеру

25.07.2017 Части света   Нет комментариев

В NASA намерены начать печатать космические дома благодаря 3D-принтеру

Космическое агентство NASA представило конкурс архитектурных проектов
межпланетного дома. Части такого здания могут быть напечатаны на
3D-принтере, так сообщается на официальном сайте американского
агентства. Отметим, что лучшая работа будет использоваться для
возведения колоний на Красной планете.

:

Главное условие, которое выдвигается конкурсантам, сделать такой дом,
который можно будет распечатать по частям на 3D-принтере. Это даст
возможность в значительной степени сократить временные затраты при
разработке и сборке конструкций. А это, в свою очередь, сделает процесс
изучения Марса более плодотворным и быстрым.

На данный момент специалисты работают над созданием принтера, которые
смогут подстраиваться под печать деталей сооружений. Первое
тестирование подобных приборов состоится в 2018 году. Кроме того,
известно, что победитель конкурса получит награду в размере 25 тысяч
долларов. 

На данный момент объявили о своем намерении участвовать в конкурсе
специалисты из Массачусетского технологического университета. Сейчас они
уже начали работать над проектом жилого здания, оборудованного крепким
каркасом. Такой каркас сможет выдержать любые условия суровой
марсианской окружающей среды. 

Уточняется, что для того, чтобы организовать полет на Марс в 2030-х
годах следует детально проработать все возможные варианты доставки
грузов на планету. Также, нужно рассчитать все способы сопротивления
сооружений условиям пространственного вакуума.

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