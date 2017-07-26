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Удивительные дюны на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко
26.07.2017 Части света
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Удивительные снимки, сделанные при помощи космического аппарата «Розетта» (Rosetta), демонстрируют присутствие геологических форм, напоминающих дюны, на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Ученые из лаборатории Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (CNRS/ESPCI Paris/UPMC/Université Paris Diderot) проанализировали доступные снимки и произвели моделирование выделения газов с поверхности кометы, чтобы объяснить наблюдаемые явления. Исследователи показали, что большая разница в давлениях газов между освещенной и неосвещенной солнечными лучами сторонами кометы приводит к формированию ветров, способных переносить частицы пыли и формировать дюны.
Формирование дюн требует присутствия сильных ветров, которые характерны для довольно толстой атмосферы Земли, однако почти отсутствуют в разреженных атмосферах большого числа космических тел, включая кометы. Однако снимки, сделанные при помощи аппарата «Розетта», показали, что на поверхности кометы 67P/Чурюмова-Герасименко имеются дюны высотой примерно 10 метров, которые к тому же перемещаются по поверхности хвостатой гостьи из космоса.
В попытке объяснить эти загадочные наблюдения группа исследователей во главе с Цзя Паном (Pan Jia) выяснила, что дюны движутся по поверхности кометы все же под действием ветров. Возникновение этих ветров связано с движением газовых масс тонкой (с давлением порядка нескольких паскалей) атмосферы, формирующейся на солнечной стороне кометы, которые под действием разности давлений движутся в сторону ночной стороны кометы. Так как гравитация на поверхности кометы экстремально слабая, то мощности потоков таких ветров оказывается достаточно для переноса частиц материала размерами в несколько сантиметров. :
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