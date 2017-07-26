Удивительные дюны на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко

Ученые из лаборатории Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (CNRS/ESPCI Paris/UPMC/Université Paris Diderot) проанализировали доступные снимки и произвели моделирование выделения газов с поверхности кометы, чтобы объяснить наблюдаемые явления. Исследователи показали, что большая разница в давлениях газов между освещенной и неосвещенной солнечными лучами сторонами кометы приводит к формированию ветров, способных переносить частицы пыли и формировать дюны.

Поделиться в соц. сетях