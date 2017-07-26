Планета Х разрушает Солнечную систему

В ходе серии наблюдений 2004 VN112 и 2013 RF98 выяснилось, что у объектов очень похожие спектры. А это значит, что с очень большой долей вероятности некогда эти тела действительно находились в одной связке. Почему же она распалась? Вероятнее всего, причина кроется все в той же планете Х.

Моделирование показало, что пара 2004 VN112 и 2013 RF98 должна была разойтись под воздействием гравитации удаленного объекта массой 10 – 20 земных и большой полуосью орбиты 300 – 600 а.е. Эти цифры отлично вписываются в предполагаемые характеристики планеты. Распад должен был произойти в промежутке от 5 до 10 миллионов лет назад.

Астрономы Эстер Линдер и Кристоф Мордасини из Бернского университета (Швейцария) пришли к следующим выводам о физики-химических свойствах этого небесного тела. Радиус в 3,7 раз больше, чем у Земли. Температура атмосферы, состоящей из водорода и гелия, — минус 226 градусов Цельсия. Под газовой оболочкой — слой водяного льда с температурой минус 63 градуса Цельсия. Еще глубже — тонкий слой силикатной мантии, под которым скрывается железное ядро. Его температура оценивается в 3,4 тысячи градусов Цельсия. По мнению астрономов, Планета Х излучает примерно в тысячу раз больше энергии, чем поглощает, и постепенно охлаждается. Ученые считают, что Планета Х — уменьшенная копия газовых гигантов Урана и Нептуна.

Американские коллеги астрономов полагают, что цвет Планеты Х — темно-синий, темнее Нептуна, который в оптическом диапазоне имеет темно-голубой оттенок, и Урана с его светло-голубой газовой оболочкой. Поскольку температуры на Планете Х крайне низкие, газообразного метана в атмосфере практически нет, в отличие от газовой оболочки Нептуна. Это соединение, по мнению ученых, конденсируется и находится в основании атмосферы планеты или ее облаках.

Планета Х, по мнению астрономов, способна возмущать орбиты небесных тел в Солнечной системе и выбрасывать их из нее. Ученые проанализировали влияние Планеты X на движение шести экстремальных объектов за орбитой Нептуна, большая полуось орбиты которых превышает 150 астрономических единиц, а перигелий — 30 астрономических единиц.

Моделирование показало, что орбиты карликовой планеты Седна и кандидата 2012 VP113 останутся в стабильном состоянии в течение ближайших нескольких сотен миллионов лет. С другой стороны, траектории транснептуновых объектов 2004 VN112, 2007 TG422 и 2013 RF98 (в диаметре эти небесные тела достигают 100-300 километров) неустойчивы и они могут быть выброшены Планетой Х из Солнечной системы.

Также влиянием Планеты Х французские и бразильские астрономы объяснили наклон плоскости Лапласа Солнечной системы. Ученые рассмотрели динамику четырех планет-гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Каждое из этих небесных тел влияет на общий вектор углового момента Солнечной системы, перпендикулярного плоскости Лапласа. Астрономы изучили воздействие Планеты Х на Солнце и планеты-гиганты. Оказалось, что это воздействие объясняет наклон в шесть градусов между плоскостью Лапласа и плоскостью солнечного экватора.

Аналитическая модель описывает величину наклона в зависимости от массы, эксцентриситета (параметра вытянутости орбиты), большой полуоси орбиты Планеты Х и характеристик гигантов. За несколько дней до публикации этого открытия аналогичные выводы представила в соавторстве с первооткрывателями Планеты Х астроном Элизабет Бейли.

Астрофизики Даниэль Витмайер и Джон Матс из США обвинили Планету Х в массовом вымирании животных на Земле, происходящем каждые 27 миллионов лет. Теория основана на том, что орбита вращения Планеты Х вокруг Солнца медленно наклоняется, и каждые 27 миллионов лет пересекает пояс Койпера (расположенный на расстоянии от 30 до 55 астрономических единиц от Солнца). Это приводит к гравитационным возмущениям, и Планета Х выталкивает кометы из пояса Койпера вглубь Солнечной системы. Те бомбардируют планеты (в том числе и Землю). По мере приближения к Солнцу они распадаются на фрагменты, затрудняя доступ солнечного света к небесным телам (включая Землю).

По мнению ученых, этот сценарий наиболее приемлем для космического объяснения массового вымирания животных. Два других сценария — наличие второй звезды рядом с Солнцем и вертикальные колебания светила при его вращении вокруг центра галактики, как отмечают авторы, не получают палеонтологического подтверждения. Впервые свою гипотезу Витмайер и Матс предложили в 1985 году. Их исследование опубликовали журнал Nature и издание Time (с картинкой на обложке). Согласно первоначальной гипотезе ученых, Планета Х в 1-5 раз тяжелее Земли и расположена в сто раз дальше от Солнца.

Астрономы Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос считают, что за пределами орбиты Плутона расположена не одна, а две суперземли. Имеющиеся данные о прецессии перигелиев Седны, 148209, 2004 VN112, 2007 TG422, 2010 GB174, 2012 VP113 и 2013 RF98 получают, согласно работе авторов, хорошее объяснение в случае, если предположить присутствие как минимум двух гигантских небесных тел, одним из которых может быть Планета Х. О возможности существования за пределами Плутона двух суперземель Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркос говорят с 2014 года.

Все выводы о Планете Х основаны не на прямых наблюдениях, а на анализе оказываемого ею воздействия на другие небесные тела и данные компьютерного моделирования.