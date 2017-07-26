Розенбаум: Нас создали инопланетяне

Своими рассуждениями Розенбаум поделился на одном из светских мероприятий. Выглянув в окно, певец опять увидел тучи и поежился.

– За 66 лет, что я живу на белом свете, такой погоды не помню, – говорит Александр Яковлевич. – Складывается такое ощущение, что на нас кто-то сбросил климатическую бомбу. А чем еще объяснить такие природные аномалии?

Александр Яковлевич не исключает, что все это – проделки НЛО. И хотя официальная наука существование параллельных миров не признает, певец верит в то, что на других планетах есть параллельная жизнь. Более того, Александр Яковлевич считает, что инопланетяне специально издеваются над нами.

– Допустим, есть созвездие альфа Центавра, там существует какая-нибудь звезда номер четырнадцать, – размышляет певец. – И вот там сидят ребята, которые нас сделали, и управляют нами! Мы же не из клетки и не от обезьяны произошли! Люди для них – подопытные кролики. Они нам подбрасывают ситуации и смотрят, как мы вести себя будем. И ржут там наверху над нами. Нам надо показать, что мы – не мыши и не тараканы. Но мы этого не делаем! Ведем себя, как тараканы!