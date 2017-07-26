Анализ рассказов очевидцев, фотографий, фильмов и прочих свидетельств показывает, что даже те пришельцы, которые напоминают людей (то есть гуманоиды), сильно различаются между собой по росту и внешнему виду. Что же тогда говорить о тех случаях, когда пришельцы не являются гуманоидами. Попытаемся рассмотреть наиболее характерные случаи.

Итак, гуманоиды. В первую очередь наблюдаются сильные различия в росте. Колебания здесь достигают двух метров. Например, если в случаях с розуэллской аварией, а также в случае с аварией в Тибете рост существ не превышал 130 сантиметров (но был и не меньше 90 сантиметров), то в некоторых других случаях увиденные гуманоиды достигали трехметрового роста.

А в некоторых случаях очевидцы говорят о том, что рост был вполне обычный, не больше двух метров. Какие-то колебания, конечно, наблюдались, но ведь это естественно и для землян. Вспомним, что люди очень большого роста или, наоборот, маленькие, но коренастые обладают большей физической силой и выносливостью, чем люди среднего роста и телосложения. Так почему бы не предположить, что для космических полетов отбирались именно такие пилоты, сильные и выносливые?

В лице наибольшее внимание привлекают глаза. У существ ростом от одного до двух метров они либо напоминают обычные человеческие, либо обладают особенностью, а именно не имеют белков. На этот счет существует две версии. По одной из них, это не глаза, а адаптационные устройства, чем-то похожие на наши затемненные очки и контактные линзы.

Устройства позволяют регулировать влияние света и окружающей среды на глаза. Согласно второй версии, глаза пришельцев принципиально отличаются по строению от наших и больше напоминают органы зрения пчелы, мухи и некоторых других насекомых (фасеточное зрение).

Они включают намного больше воспринимающих клеток и позволяют не только посылать мозгу более качественное изображение, но и обрабатывать его по-другому. Дело в том, что при дробном восприятии изображения количество «кадров» увеличивается, и картинка получается более полная и последовательная, как при медленном прокручивании пленки, причем реакция существа от этого не страдает.

Что касается остальных участков лица и головы, то в целом они очень похожи на земные, но в некоторых случаях немного смещены, например низко опущенные уши, «сглаженный» подбородок, массивный затылок. Часто вообще говорят о слишком большой по сравнению с телом голове. Иногда части лица кажутся непропорционально маленькими: нос, уши. И, наконец, часто встречаются описания, где голова пришельцев (как и все тело) лишена волосяного покрова.

Кожа бывает разных цветов, но эти цвета, как правило, не выходят за рамки наших представлений о том, какой может быть кожа. Иными словами, существа с синей или зеленой кожей никому не встречались. Часто кожа пришельцев довольно темного цвета, и, как правило, это совпадает с отсутствием волосяного покрова на теле.

К сказанному нужно добавить и то, что в этом случае слабо выражена мускулатура существ. Имеются аналоги бицепсов, но на остальных участках тела мышцы почти отсутствуют. Возможно, они просто утратили свои функции и атрофировались. Но в иных случаях наблюдается другое соответствие: при светлой коже и «земных» чертах лица очертания тела выглядят довольно пропорциональными.

Конечности почти всегда выглядят в соответствии с размерами тела. Диспропорции, которые делали бы пришельцев похожими на обезьян, в известных нам описаниях не встречаются. Хотя в некоторых случаях руки длинные, почти до колен. Чаще всего на руках и ногах имеется по пять пальцев; одна из особенностей заключается в том, что ногти сильно редуцированы и иногда почти незаметны (деталь, замеченная на у тех пришельцев, рост которых составляет примерно 1 метр). Кроме того, есть признаки синдактилии (перепонки между пальцами).

Из других особенностей строения тела нужно отметить отсутствие других конечностей, рудиментарных и новационных, например хвоста и чего-то подобного. Отсутствуют также внешне выраженные половые признаки, но это редкое наблюдение сделано по фотографиям, которые, возможно, являются поддельными. Относится это к пришельцам, погибшим недалеко от Розуэлла. К сожалению, результаты вскрытия, производившегося тогда, нам остались недоступны (за исключением некоторых фактов), и поэтому ничего определенного на этот счет сказать нельзя.

Одежда в описаниях и на снимках довольно однообразная. Как правило, это комбинезон, напоминающий легкий скафандр. Он открывает кисти рук, а ступни, по-видимому, нет. Шлема ни в одном описании не встречается. Скорее всего, если он и есть, то его оставляют в корабле после анализа состава атмосферы, которая оказывается пригодной для дыхания.

Комбинезон обтягивающий, материал по некоторым описаниям напоминает стрейч. Цвет костюма чаще всего описывается как серебристый, что довольно легко объяснить. Одежда из особого материала такого цвета предохраняет от сильного облучения и высоких температур, что используется и на Земле (пожарными, спасательными командами в районах аварий атомных электростанций).

Высказано интересное и не лишенное оснований предположение, что некоторые из пришельцед — не живые существа, а киборги, то есть кибернетические организмы. Это следует из особенностей их внутреннего строения: отсутствие пищеварительных и половых органов, странный состав крови. Предположение, в частности, касается пилотов летательного аппарата, потерпевшего аварию недалеко от Розуэлла. Но и его надлежит проверить.

В заключение нужно сказать несколько слов о причинах отличий пришельцев от землян. Если сделать предположение о том, что эволюция на разных планетах при совпадающих условиях идет схожим образом (как утверждают в своих письмах умичане), то и облик пришельцев должен быть несомненно похожим на облик землян. Но поскольку технически и вообще в плане развития они намного опередили нас, то и их цивилизация должна быть намного старше нашей.

Таким образом, пришельцы прошли путь развития, возможно, в несколько десятков тысяч, а то и сотен тысяч лет, и условия существования, окружающая среда и влияние их собственной культуры на них самих повлекло и частичное изменение внешности. Скорее всего, нужно говорить не о мутациях, а о более длительном процессе — эволюции. Мутации же могли иметь место только в случае глобальных катастроф, например ядерной войны, масштабных аварий. Этим легко было бы объяснить темный цвет кожи и отсутствие волосяного покрова. Но об этом нам еще ничего не известно.

В случае с существами, не напоминающими человека, все гораздо сложнее. В случае наблюдения пришельцев-гигантов по описанию они отличны от нас только в том, что обладают трехметровым ростом и некоторыми способностями, которые нам недоступны. Кроме того, есть особенности и в строении организма, например в расположении органов зрения и слуха.

Чем-то похожие существа были замечены в селе Некрасово, что на окраине Костромы. 26 мая 1996 года Ева Леонидовна Пискунова, одна из жительниц этого села, увидела в окно дома трехметрового человека.

Впрочем, человеком он показался только с первого взгляда. Его тело было огромной толщины, а голова имела форму идеального шара. «Кожа» на голове была неопределенного цвета, а лица Е. Л. Пискунова не заметила. Шар только поблескивал голубыми, желтыми и белыми искрами. Руки и ноги существа при ходьбе, по впечатлению свидетельницы, не выделялись. Оно двигалось некоторое время по улице, а потом скрылось за кустом рябины. Ева Леонидовна, вышедшая из оцепенения, побежала, чтобы разглядеть его, но существо исчезло, как будто испарилось.

Трехметровый рост встречается еще в одном описании, на этот раз из Небит-Дага, в Туркмении. Дважды, с интервалом почти в 40 лет, жители этого города видели существ странного и даже страшного вида, которые явно не были гуманоидами и ни разу ни до ни после этих случаев не встречались на Земле.

Первый раз их заметила Людмила Вартанянц, тогда еще студентка Ашхабадского мединститута, второй (в 1994 году) — другая жительница Небит-Дага с сыном. Описание в обоих случаях одинаковое: высота приблизительно три метра, окружающий яркий свет и уродливая голова, представляющая собой нагромождение «глаз, хоботов, ртов на фоне серовато-зеленой кожи» (по словам Л. Вартанянц).

Существа представляли собой аномалии и с точки зрения влияния на психику. В обоих случаях они еще до своего появления внушали безотчетный страх. Людмила при их появлении потеряла сознание и впоследствии обнаружила сильные изменения в плане психики и физического недомогания, так что ей пришлось пропустить семестр в институте.

Но что самое странное — она, абсолютно неподготовленная, смогла сдать экзамены на «отлично», как будто кто-то «вкладывал» ей в сознание информацию. При втором посещении оба свидетеля отмечали, что у одного из существ в руках была колба, в которую оно что-то складывало, собирая с земли. И в середине века, и в 1994 году существ было двое. Объяснения эти факты еще не получили.

Еще более высокие существа зафиксированы в 1989 году в Вологодской области. Их рост был приблизительно 4 метра. Похожие по описанию пришельцы еще в 1979 году навещали Дзержинск, а точнее, пионерский лагерь неподалеку. Размеры были описаны с разной степенью точности, но совпадали некоторые детали в описаниях внешности в обоих случаях, например круглые металлические пластины на «груди».