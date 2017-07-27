Двойник мужчины показался его подруге за неделю до гибели

В конце 1990-х я встречалась с парнем по имени Саша. Мне 22, ему — 29 лет. Я была матерью-одиночкой, а он — одиноким отцом. У нас росли мальчики одного возраста. Я жила с мамой и сыном, а он — в соседнем доме с сыном, мамой, сестрой и племянником.

Я познакомилась с его семьей. Сашина сестра Татьяна стала моей лучшей подругой. Да и отношения с его матерью у меня сложились, пожалуй, лучше, чем с моей собственной.

Как-то зимним утром ко мне прибежала его сестра. Спросила, не у меня ли Саша. Не знаю ли я, где он? Я сказала, что не видела его со вчерашнего вечера, когда была у них в гостях.

Накануне мы устроили небольшой междусобойчик. Сашина мама напекла пирогов, мы с Таней настрогали салатиков. На ночь у них я не осталась: мой сынуля капризничал — пошла домой. Возможно, поступи я по-другому, все было бы иначе.

Саша пропал. Родные написали заявление в милицию. Находиться у кого-то в гостях Саша вряд ли мог. Парень он был домашний, не очень общительный, да и в этот район семья переехала недавно, не успела обзавестись знакомствами.

Как объяснили его родные, после моего ухода они продолжили посиделки. Саша (тогда спиртное продавали круглосуточно) решил купить еще бутылку, пошел за ней и не вернулся. Я почему-то сразу почувствовала, что все плохо и в живых его, скорее всего, нет.

Поразмыслив, я вспомнила, как приходила к ним за неделю до Сашиного исчезновения. У них обычная хрущевка, одна комната, гостиная, проходная, через нее ходили в спальню. И вот сидим мы в этой комнате женским трио (Саша вернулся с работы уставшим и лег спать), смотрим телевизор, разговариваем.

Вдруг вижу — из спальни выходит Саша и идет в коридор (там еще кухня и санузел) ни на кого не глядя, как будто нас вовсе не видит. Но у выхода из гостиной остановился, обернулся и очень пристально на меня посмотрел.

Не возвращался он что-то очень долго. Я удивилась:

— Что там Сашка в туалете, заснул, что ли?

Его мать и сестра на меня уставились:

— Ты что, он спит давным-давно!

— Да вы что, не видели? Минут десять назад он прошел в коридор.

Сестра пошла искать его там, а мы с матерью заглянули в комнату. Саша тихо-мирно похрапывал на диване. Надо мной посмеялись, но я же реально видела его! Этот пристальный, прощальный взгляд я никогда не забуду…

Позже выяснилось, что Сашу убили неподалеку от дома, в гаражном массиве, через который он решил срезать путь до магазина. Получил он несколько десятков ножевых ранений, но умер от потери крови и переохлаждения. Преступники — местные наркоманы — его там же, в гаражах, просто закидали снегом.

В марте, в оттепель, Сашу нашел мой пятилетний сын. Они с друзьями, несмотря на мои строжайшие запреты, прыгали по гаражам. Мой сынок под снегом у одного из гаражей увидел что-то коричневое, похожее на мягкую игрушку. Попытался вытащить, а это оказались волосы Саши.

Так что же я видела за неделю до его смерти? Прощание его души со мной?

Елена Валентиновна ИЛЬИНОВА, г. Екатеринбург