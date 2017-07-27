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Наводнение в Японии

27.07.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение в Японии

В японской префектуре Ниигата более трех тысяч человек получили указание эвакуироваться в связи с угрозой разлива реки Какидзакигава в городе Дзёэцу.

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В зоне возможного затопления, вызванного ливнями, находятся 1159 жилищ. Проживающие в них 3308 человек должны переместиться в безопасные места для эвакуации.

Сильные дожди ожидаются в префектуре Ниигата завтра, 4 июля. По прогнозам синоптиков, выпадет от 100 до 200 миллиметров осадков. Метеорологи призывают принять меры до того, как ситуация может ухудшиться. 

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Метки:  Наводнение, Японии

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