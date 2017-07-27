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Загадочные символы в лесах Смоленской области

27.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Загадочные символы в лесах Смоленской области

Недалеко от деревни Близнаки в Смоленской области в лесном массиве на снимках со спутника, хорошо видна гигантская стрелка направленная в сторону Смоленска. На этом участке не растут деревья и стрелка видна очень отчетливо.

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Близнаки — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 29 жителей. Расположена в западной области в 7 км к северу от Смоленска, между автодорогой М1 «Беларусь» и железнодорожной веткой Смоленск – Озёрный.

Стрелка находится на снимках Google Earth по координатам:

Широта:  54°53’49.49″С
Долгота:  31°58’32.99″В

А недалеко от деревни Хохлово, там же в Смоленской области, на снимках виден странный символ расположенный в лесном массиве.

Загадочные символы в лесах Смоленской области

Символ находится на снимках Google Earth по координатам:

Широта:  54°41’18.83″С
Долгота:  31°51’1.93″В

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Метки:  Загадочные, области, символы, Смоленской

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