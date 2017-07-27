Загадочные символы в лесах Смоленской области

Близнаки — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 29 жителей. Расположена в западной области в 7 км к северу от Смоленска, между автодорогой М1 «Беларусь» и железнодорожной веткой Смоленск – Озёрный.

Стрелка находится на снимках Google Earth по координатам:

Широта: 54°53’49.49″С

Долгота: 31°58’32.99″В

А недалеко от деревни Хохлово, там же в Смоленской области, на снимках виден странный символ расположенный в лесном массиве.

Символ находится на снимках Google Earth по координатам:

Широта: 54°41’18.83″С

Долгота: 31°51’1.93″В