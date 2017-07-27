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Загадочные символы в лесах Смоленской области
27.07.2017 Что от нас скрывали
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Недалеко от деревни Близнаки в Смоленской области в лесном массиве на снимках со спутника, хорошо видна гигантская стрелка направленная в сторону Смоленска. На этом участке не растут деревья и стрелка видна очень отчетливо. :
Близнаки — деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 29 жителей. Расположена в западной области в 7 км к северу от Смоленска, между автодорогой М1 «Беларусь» и железнодорожной веткой Смоленск – Озёрный.
Стрелка находится на снимках Google Earth по координатам:
Широта: 54°53’49.49″С
Долгота: 31°58’32.99″В
А недалеко от деревни Хохлово, там же в Смоленской области, на снимках виден странный символ расположенный в лесном массиве.
Символ находится на снимках Google Earth по координатам:
Широта: 54°41’18.83″С
Долгота: 31°51’1.93″В
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