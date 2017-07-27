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Загадочные вытянутые черепа в музее Паракаса

27.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


В Историческом музее Паракаса находятся удивительные экспонаты — загадочные вытянутые черепа, изучением которых в настоящее время практически никто не занимается. Искусственная деформация черепов известна науке и, казалось бы, что все с ними ясно и никаких тайн тут нет. Однако среди этих черепов попадаются такие, что их форму, размер и особенности строения нельзя объяснить лишь результатом искусственного воздействия.

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Метки:  вытянутые, Загадочные, Паракаса», черепа

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