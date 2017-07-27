Тайны древнего Ангкора

Историки полагают, что город в 1431 г. разорили пришедшие с севера сиамские войска, которые захватили и разграбили Ангкор. Так или иначе, некогда богатый и цветущий Ангкор в одночасье опустел. Величественные дворцы и храмы поглотили непроходимые джунгли, а их обитателями стали змеи и ящерицы. И с каждым годом все меньше и меньше оставалось на Земле людей, помнивших о великой столице. Ее существование стало легендой.

Лишь в 1861 г. Европа узнала о богатейшей культуре далекой страны Камбоджи. Именно тогда французский путешественник Анри Муо случайно обнаружил среди густых зарослей баньяна архитектурные ансамбли необыкновенной красоты.

В своих дневниках Муо оставил запись:

«Увиденные мною памятники строительного искусства огромны по своим размерам и, по моему мнению, являются образцом самого высокого уровня по сравнению с любыми памятниками, сохранившимися с древнейших времен. Я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. Даже если бы я знал, что мне придется умереть, я ни за что не променял бы эту жизнь на удовольствия и удобства цивилизованного мира».

Не прошло и нескольких месяцев после возвращения из покинутого города, как Муо, отличавшийся завидным здоровьем, внезапно умер от малярии. Заповедные места отомстили человеку, который открыл всему миру этот удивительный призрак минувших веков.

Правда, европейцы бывали здесь и раньше. Пятью годами ранее Ангкор посетил французский миссионер Шарль-Эмиль Буйево, описавший свои наблюдения в двух книгах. Более того, за 300 лет до Муо здесь побывали португальцы: негоциант Диогу ду Коуту, путевые заметки которого увидели свет в 1550 г., и монах Антониу да Магдалена.

Последний в 1586 г. так описал шедевр Индокитая: «О, это настолько необычное сооружение, что его невозможно описать при помощи пера! В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!»

Строительство города началось в начале IX в., в царствование короля Джайявармана VII, когда цивилизация кхмеров достигла своего наивысшего расцвета. Здесь появились не только величественные храмы и дворцы, но и дороги, оросительные каналы, больницы. В течение 400 лет каждый из сменявших друг друга владык стремился на пересечении улиц и каналов возвести собственный храм-усыпальницу.

Так возник гигантский храмовый комплекс, объединенный дорогами, каналами, мостами в своеобразный мегаполис древности. Размеры Ангкора поражают воображение: он растянулся на 24 км с запада на восток и на 8 км с севера на юг. В период расцвета империи в нем жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени.

В центре Ангкора возвышается храм бога Вишну, самое грандиозное религиозное сооружение в мире — Ангкор-Ват («город-храм» по-кхмерски). Святилище расположено на платформе высотой 13 м. Та, в свою очередь, покоится на другой платформе, по углам которой стоят четыре башни, соединенные галереями между собой и с центральным храмом, башня которого возносится вверх на 65 м. Этот каменный ансамбль, богато украшенный резьбой и барельефами на мифологические темы, окружен двумя рядами стен с башенками и воротами.

Общая площадь Ангкор-Вата достигает 200 га. Строительство жемчужины Ангкора длилось 40 лет, его возводили десятки тысяч мастеров, причем работа велась одновременно со всех четырех сторон. Вместе с храмом росло и мастерство зодчих. Чем выше он взмывал к небу, тем сложнее становились узоры, ровнее кладка и изысканнее скульптуры.

Храм окружает заполненный водой ров шириной 190 м и высокая стена. Но ограда скрывает лишь нижний ярус сооружения. Главное его украшение — башни, похожие на бутоны лотоса, которые видны издалека.

Стены храма покрыты искусной резьбой, которая тоже хранит удивительные тайны. Среди прочих там можно увидеть вполне реалистичные изображения мифических грифонов, василисков, а также… стегозавра и гиракодонта (вымершего 20 млн лет назад предка носорога).

Но чаще других встречается здесь фигуры апсар — богинь-танцовщиц. Их здесь тысячи, и ни одна не похожа на другую. Сложнейшие барельефы воссоздавали важнейшие эпизоды битвы при Курукшетре, описанной в «Махабхарате», сцены из «Рамаяны» и зарисовки из жизни правителя Сурьявармана II.

Император, повелевший построить величественный храм, не только изображен на стенах — его прах обрел здесь вечный покой. Легенды гласят, что вместе с телом властителя в храме угасла душа империи. После его смерти великое государство распалось и уже никогда больше не достигало подобного могущества.

Удивительно, как в X в. кхмеры смогли воздвигнуть такое исполинское сооружение. Сложнейшая трехуровневая конструкция, подобно муравейнику, вся пронизана потайными ходами, лестницами и кельями-камерами. Вдоль каждого уровня проходят галереи, украшенные гигантскими барельефами и статуями. К счастью, камня здесь много, и он лежит слоями в округлых холмах высотой 70—80 м. Песчаник был красив и мягок, легко уступал теслу и резцу.

Здание и гигантские скульптуры богов сделаны из отдельных блоков. В одних сооружениях каменные блоки сцеплены вырезанными на них пазами, в других — скреплены вяжущим составом. Полагают, что готовился он из рисового отвара, смешанного с пальмовым соком и яичным белком. Эта масса столь прочно связывала песчаник, что попытки разъединить такие блоки во время реставрации храмов оказались безуспешными.

И вот еще одна загадка: по какой-то причине кхмеры, великолепно обрабатывавшие камень, вероятно, строили не только хижины, но и дворцы знати из простого дерева. Только этим можно объяснить, что, несмотря на хорошую сохранность культовых и фортификационных сооружений, в Ангкоре полностью отсутствует жилая застройка. Ведь население одного только Ангкор-Вата ученые оценивают в полмиллиона человек, а кхмерские храмы не были предназначены даже для собраний верующих. Они были местом обитания богов, и доступ в их центральные строения был открыт исключительно представителям религиозной и политической элиты.

Одна из загадок Ангкор-Вата — расположение входа в храм. В отличие от других храмов Ангкора, вход в которые находится на востоке, в Ангкор-Ват можно попасть только с западной стороны. Но самый большой секрет Ангкора заключается в том, что весь древний город представляет собой гигантскую эзотерическую карту.

Например, длительность четырех юг (великих мировых эпох индуистской философии и космологии) — Крита-юги, Трета-юги, Авапара-юги и Кали-юги — соответственно равна 1 728 000, 1 296 000, 864 000 и 432 000 лет. В Ангкор-Вате длина основных участков дороги составляет ровно 1728, 1296, 864 и 432 хата (мера длины у древних кхмеров):

Если же взглянуть на Ангкор сверху, окажется, что он представляет собой своеобразную карту звездного неба: структура храмового комплекса Ангкор-Тхом воспроизводит положение звезд созвездия Дракона на рассвете в день весеннего равноденствия в 10 500 г. до н. э.

Аналог сердца Дракона на земле — храм Байон, который французский археолог Жорж Кодэ называл мистическим центром кхмерской империи. А на ступенчатой пирамиде-храме Пном-Бакенг, которая также является частью храмового комплекса, написано, что его назначение — символизировать своими камнями движение звезд.

Впрочем, весь Ангкор состоит из тайн и загадок. Его исследователи до сих пор занимались в основном внешней стороной исполинского города-храма, иногда буквально по кирпичику отвоевывая его у непроходимого леса. Совершенно не изучены его таинственные подземелья. На нижние уровни гигантского города-храма допускались только избранные служители культа, и даже король не мог туда войти.

Во времена правления Пол Пота ходили легенды о секретной команде, организованной диктатором с целью разыскать несметные сокровища кхмерских королей для нужд Демократической Кампучии. Они спустились в один из колодцев, расположенный в комнате нижнего яруса, но были чем-то ужасно напуганы и умерли от разрыва сердца сразу после подъема на поверхность. Когда эта печальная история повторилась в сотый раз, колодец взорвали и засыпали камнями. Но поиски сокровищ не прекратились.

Еще одна легенда рассказывает о том, как спустя 20 лет в Камбоджу прибыла группа европейских энтузиастов с самой современной экипировкой. На следующее утро смотрители комплекса обнаружили тех, кто остался на поверхности. Они были мертвы, причем прибывший врач констатировал смерть от старости.

Веревка, по которой другие исследователи спустились в колодец, была обрезана, а вся электронная аппаратура вышла из строя. Никто не решился отправиться за ними, и колодец закрыли огромной плитой…