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Японский зонд прислал фотографию Венеры
28.07.2017 Части света
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Японский космический аппарат «Акацуки» запечатлел ночную сторону Венеры. Миссия зонда — изучение атмосферы второй планеты от Солнца. На снимке венерианские облака представлены в инфракрасном свете. :
С момента прибытия на венерианскую орбиту в 2015 году «Акацуки» не устает высылать на Землю восхитительные фотографии облачного мира и данные об его атмосфере. Ранее космический аппарат заснял на видео вращения Венеры и ее облаков.
«У „Акацуки» есть камеры и инструменты, которые будут исследовать все неизвестное на планете, узнают, есть ли там еще активные вулканы, образуется ли в плотной атмосфере молния и почему скорость ветров намного превосходит скорость вращения планеты», — прокомментировало фотографию НАСА.
Оранжевая линия, которая разграничивает дневную и ночную стороны Венеры, выглядит довольно широкой. Это объясняется взаимодействием облаков планеты с солнечным светом.
«Акацуки» — не единственный орбитальный аппарат, которому удалось взглянуть на Венеру. США, Европа и Россия (СССР) тоже посылали зонды к облачному миру.
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