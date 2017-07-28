Японский зонд прислал фотографию Венеры

С момента прибытия на венерианскую орбиту в 2015 году «Акацуки» не устает высылать на Землю восхитительные фотографии облачного мира и данные об его атмосфере. Ранее космический аппарат заснял на видео вращения Венеры и ее облаков.

«У „Акацуки» есть камеры и инструменты, которые будут исследовать все неизвестное на планете, узнают, есть ли там еще активные вулканы, образуется ли в плотной атмосфере молния и почему скорость ветров намного превосходит скорость вращения планеты», — прокомментировало фотографию НАСА.

Оранжевая линия, которая разграничивает дневную и ночную стороны Венеры, выглядит довольно широкой. Это объясняется взаимодействием облаков планеты с солнечным светом.

«Акацуки» — не единственный орбитальный аппарат, которому удалось взглянуть на Венеру. США, Европа и Россия (СССР) тоже посылали зонды к облачному миру.