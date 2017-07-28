Космический телескоп «Хаббл» обнаружил загадочную карликовую галактику

Речь идет о «звездном мегаполисе» под названием UGC 4879, пишет сайт NASA. Как показало изучение этой галактики, в первые 4 млрд лет после Большого взрыва в ней активно шел процесс звездообразования, однако затем он почему-то прервался на 9 млрд лет. Конец этому странному «затишью» наступил лишь 1 млрд лет назад.

Причины такого поведения пока остаются для ученых загадкой.

Еще одной особенностью UGC 4879 является ее изолированность. Так, ее ближайшая соседка, галактика Лео А, находится от нее на дистанции в 2,3 млн световых лет (что сопоставимо с расстоянием между нашим Млечным путем и Галактикой Андромеды).

Изоляция UGC 4879 позволяет предположить, что эта галактика никогда не взаимодействовала с другими «звездными мегаполисами». По мнению ученых, подобное «отшельничество» делает UGC 4879 идеальной лабораторией для изучения процессов формирования звезд, не обремененного влиянием других галактик.