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«Хаббл» обнаружил во Вселенной карликовую галактику, отличающуюся загадочным поведением

28.07.2017 Части света   Нет комментариев

"Хаббл" обнаружил во Вселенной карликовую галактику, отличающуюся загадочным поведением

Американские ученые обнаружили во Вселенной карликовую галактику-отшельницу, отличающуюся необычным поведением, и пока не могут разгадать ее загадку. Как сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА), открытие было сделано с помощью знаменитого орбитального телескопа «Хаббл».

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«Изучение карликовой галактики UGC 4879 показало, что в первые 4 млрд лет после Большого взрыва в ней образовалось значительное количество звезд, однако потом в процессе их формирования наступил странный перерыв в 9 млрд лет, который закончился лишь 1 млрд лет назад», — отметило космическое ведомство США. По его словам, «причины такого поведения пока остаются загадкой».

Выяснилось также, что UGC 4879 значительно удалена от других галактик. Ее ближайшая соседка — галактика Лео А — находится от нее на расстоянии 2,3 млн световых лет. Примерно такая же дистанция отделяет наш Млечный Путь от большой туманности Андромеды.

«Подобная изоляция означает, что UGC 4879 не вступала во взаимодействие с какой-либо из окружающих ее галактик и остается идеальной лабораторией для изучения процесса формирования звезд», — считает NASА.

Астрономы относят к разряду карликовых такие галактики, которые состоят из нескольких миллиардов звезд и поэтому обладают сравнительно низкой светимостью. В больших галактиках, в том числе в Млечном Пути, насчитываются сотни миллиардов звезд. Карликовые галактики — самые распространенные во Вселенной. Ученые обнаружили полтора десятка карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути.

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