Нераскрытая тайна НЛО из Розуэлла

Так что же известно о так называемом Розуэлльском инциденте, во время которого нашу планету, а в частности территорию Америки, посетили инопланетяне, потерпевшие кораблекрушение? Один из главных героев этой истории местный фермер Уильям Брейзел, который услышал ночью некий звук напоминающий взрыв и увидел мощную вспышку света в небе. Можно было бы предположить, что старина Уильям хлебнул изрядную дозу виски накануне Дня независимости и все ему померещилось во время сильной грозы, которая случилась в то время. Но на следующий день, отправившись на поиски своих овец, он обнаружил неподалеку обломки некоего то ли летательного аппарата, то ли метеозонда. Фермер доложился местному шерифу, а тот оповестил военных на расположенной неподалеку авиабазе. Некий полковник Уильям Бланшар, проанализировав ситуацию, распорядился опубликовать заявление в местных газетах, суть которого сводилась к тому, что действительно обнаружен некий летающий диск, который доставлен на авиабазу Розуэлл.

Впрочем, спустя несколько дней американские военные поспешили откреститься от этого заявления и устами генерала Рейми сообщили, что в этом регионе всего лишь потерпел крушение метеозонд. Фермер после этого вообще перестал общаться с прессой, а отсутствие интернета и коммуникаций в те времена вообще исключили получение какой-либо информации селфи на фоне тарелки появиться не могли по определению. Американцы довольствовались официальным заявлением и вскоре инцидент, произошедший на День независимости в Розуэлле, попросту забыли. Но спустя годы о нем опять заговорили.

В конце 70-х годов прошлого столетия было опубликовано интервью с начальником разведотдела 509 авиаполка майором Джесси Марселом, служившим на базе в Розуэлле. По словам майора, которые сразу стали сенсацией, найденные обломки не были фрагментами метеозонда, а принадлежали неопознанному летательному объекту неземного происхождения. Тут же нашлось множество свидетелей из числа местных жителей, которые утверждали, что видели более двадцати лет назад не только саму летающую тарелку, но и погибших в результате катастрофы инопланетян.

Когда речь заходит о паранормальных явлениях, то сразу надо включать в анализ фактор веры, считает эксперт по анализу и формированию поведенческих паттернов Александр Зимовский. И, соответственно, фактор неверия (скептицизма). Эти факторы необходимы при анализе такого феномена, как НЛО. Вы в это верите, либо нет. Вся остальная доказательная база служит лишь для подкрепления аргументации сторон.

В случае с Розуэлльским инцидентом только библиография предмета может составлять десятки тысяч томов. Однако, отбросив лишнее, мы легко увидим, что перед нами дилемма: текущее состояние научной и технической мысли против научной (научной, я подчёркиваю) фантастики. Вот пример. Тунгусский наш метеорит, за 40 лет до Розуэлла. Падение в отдалённой местности. Считанное количество очевидцев. Недоступность места падения и, самое главное, крайне медленная система коммуникаций. Метеорит был виден в радиусе 600 километров от траектории полёта в атмосфере. Тогдашние обсерватории зафиксировали его в меру своих возможностей. А первая экспедиция до него добралась лишь через двадцать лет. Никакого ажиотажа, что характерно. То есть про метеориты наука и публика уже знали, читали, наблюдали, описывали. Поэтому все было ясно метеорит, только большой. Потом Первая мировая, революции и тема ушла.

В Розуэлле всё было иначе. О событии стало известно в считанные часы, ну или дни. Тут же появились власти, гражданские и военные, пошли утечки и сливы в СМИ. Кстати, мировые обсерватории ничего не зафиксировали. Но пресса уже приняла информационную подачу. Феномен НЛО ушёл в массы. Причем массы были готовы его проглотить. Для этого уже была научная, психологическая и информационная база.

Смотрите: атомная бомба, ракеты, реактивные самолёты, радио, раннее телевидение, холодная война это всё реалии 1947 года. Добавьте к этому уже сложившуюся традицию научной фантастики, в том числе в кино. Голливуд ещё только экспериментирует в этом направлении, но страху наводит на американцев будь здоров. К слову сказать, космический роман Беляева Звезда КЭЦ вышел за 12 лет до Розуэлла. Космос уже тогда был нам, в некотором смысле, не чужой. В такой ситуации феномен Розуэлльского инцидента был обречен на самое широкое тиражирование. Но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что именно на самом первом этапе никакого ажиотажа по поводу НЛО в Штатах не возникло.

В феврале 1994 года по запросу конгрессмена Стивена Шиффа Главное контрольное управление Конгресса США начало расследование розуэльского инцидента. За время его проведения не было обнаружено ничего, что могло бы доказать посещение Земли пришельцами ни документов, ни свидетельств. Выяснилось другое обстоятельство в конце 1940-х годов США активно разрабатывали программу по слежению за испытанием советского атомного оружия. Проект носил название Могул . Сама достаточно громоздкая конструкция состояла из метеозондов и аппаратуры способной отслеживать звуковые волны. Вероятно, как следовало из отчета, в 1947 году близ Розуэлла рухнула на землю именно такая конструкция, секретность которой была очень высокой, потому американские военные быстро убрали все ее крупные детали в ангары. В ходе испытаний на этих зондах находились манекены с датчиками, которые должны были зафиксировать уровень радиации и ударной волны во время взрыва атомной бомбы их местные жители и могли принять за инопланетян. Есть объяснение и особо прочному материалу, найденному на месте предполагаемого падения тарелки , который гнулся, но тут же принимал свою прежнюю форму в эти годы американцы испытывали диковинный тогда полистер, который мог использоваться в обшивке метеозондов.

Программе Могул был присвоен высший уровень секретности, что объясняет стремление американских властей замять инцидент. Можно предположить, что в ходе тех экспериментов предусматривалась некая угроза жизни и для самих американских граждан, которые могли стать жертвами, предположим, ядерного взрыва в том же полупустынном штате Нью-Мексико. И падение зонда предотвратило некую катастрофу, вероятность которой тут же засекретили и придумали версию с инопланетянами.

Стал поначалу сенсационным и документальный фильм английского киножурналиста Рэя Сантилли Вскрытие инопланетянина факт или фикция (1995 год), в котором были продемонстрированы кадры вскрытия пришельца, которого американские военные нашли близ Розуэлла. Специалисты, в первую очередь патологоанатомы, сразу разглядели в нем фальшивку из-за многочисленных ляпов при проведении операции . Само же тело инопланетянина являлось не чем иным, как муляжом. Но всплеск интереса к пришельцам был необычайным эту тему не обсуждал разве что ленивый.

Власти США (как и СССР) очень плотно, ещё со времён Второй мировой, контролировали информационный поток, продолжает Александр Зимовский. Это, во-первых. А во-вторых, никто не пытался поставить информацию, исходящую от американских военных властей, под сомнение. Раз было сказано, что упал метеозонд значит, упал метеозонд. Все тут же успокоились и перешли на другие темы. Ровно на тридцать лет. До 70-х годов тема Розуэлла не всплывала.

Поскольку я не уфолог и не астрофизик, предлагаю посмотреть на проблему с точки зрения информационного противоборства. Предположим, американские военные получили доступ к НЛО в Розуэлле. Первая реакция? Это могут быть Советы. Ну, просто потому, что больше никого нет. Посмотрели: нет, вроде не Советы. Засекретили, приступили к обработке имеющихся данных. Проще говоря, начали исследовать обломки гипотетического корабля и тела гипотетических пришельцев. Для чего? Для использования в военных целях. Очень хорошая версия. Нет никакого сомнения, что в Советском Союзе поступили бы точно также.

Однако никакого прорыва в военных технологиях и вооружении в США не произошло. В 1949 году Сталин уже имел нашу советскую ядерную бомбу и средства доставки. А через десять лет после того, как американцы, гипотетически, получили доступ к НЛО и связанных с ними технологий, СССР вышел в космос. Мы вышли. А Вернер фон Браун всё ещё корпел над своей Фау-2 , пытаясь довести её до ума для американских заказчиков. Индейцы Амазонки, и те получили бы от падения НЛО больше пользы, чем Пентагон. Просто потому, что могли понаделать из обломков всякой утвари и наконечников для копий. Так что говорить об эффективности секретных программ по исследованию paranormal space activity говорить не приходится. Из захваченных инопланетников не вышло, я полагаю, ни сноуденов, ни пеньковских космического масштаба.

Разумеется, НЛО и пришельцы были монетизированы, говоря нынешним языком. В конце концов, все Стар Треки и Звездные войны стали возможны именно благодаря допущению о возможности космических полётов и существовании иного, неземного разума. Но в техническом плане мы до сих пор не можем повторить высадку человека на Луну. Ни усилиями мировых державах по отдельности, ни в рамках совместного проекта. Поневоле уверуешь, что пришельцы к нам прилетят раньше