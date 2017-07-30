Новосибирск пострадал от сильных ливней



Минувшие выходные выдались дождливыми. В некоторых районах стихия устроила настоящий потоп, а на «Речном вокзале» поток из грязи и воды даже снес железнодорожный локомотив. К счастью, никто не пострадал, лишь пришлось изменить расписание у нескольких электричек. Но расслабляться не стоит. Синоптики прогнозируют продолжение дождей, которые уже назвали рекордными.

Первым удар на себя принял Академгородок. Крышу гипермаркета, конечно, не прорвало. Протечку устранили достаточно оперативно. А вот вода с дорог уходила гораздо медленней.

Поплыли не только машины, но поезда. В районе «Речного вокзала» вода из переполненной ливневой канализации попала в котлован, который образовался из-за ремонта теплотрассы. Под давлением стенка разрушилась. Из-за грязевого потока, который хлынул по железнодорожной насыпи, с рельсов сошёл локомотива поезда «Бийск — Новосибирск». В поезде ехали несколько сотен пассажиров. Никто из них не пострадал.

«В связи с инцидентом были задержаны один пригородный поезд, два пригородных поезда были пропущены другими маршрутами. 3 июля движение на этом перегоне было полностью открыто», — отметил начальник отдела по работе со СМИ Западно-Сибирской железной дороги Артём Вырезков.

За три дня в Новосибирске выпала почти половина месячной нормы осадков. Одна из метеостанций в Кировском районе даже зафиксировала рекорд дня. Синоптики предупреждают, с Урала в Сибирь сейчас идет теплый фронт, следом за ним холодный. Смена температурного фона повлечет за собой такие же грозы.

«Все эти три дня, мы предполагаем, будет доминировать погода с ливневыми и грозовыми дождями. 4 и 5 июля есть вероятность, что кое-где будут сильные дожди, грозы, шквалистые порывы ветра от 15 до 21 метра в секунду», — пояснил пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.