Битва за средиземное море. Турки османы против христиан



При упоминании Средиземноморья на ум сразу же приходят великолепные пляжи и яхты миллионеров на причалах. Но в 16 веке здесь все было иначе — это было место кровавого противостояния христиан с мусульманами, где велась жестокая борьба не только за земли и выгодные торговые пути, но и за людские души. Документальный фильм проследит за возвышением Османской империи от завоевания Константинополя в 1453 году и до того момента, как она стала самой могущественной державой своего времени, а также расскажет о многочисленных битвах крестоносцев с турками за господство на Средиземном море

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