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Загадки человечества. Выпуск 10

30.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Глобальное потепление станет причиной каннибализма. Канадские учёные доказали, что повышение температуры приводит к желанию съесть себе подобных. Когда откроется сезон охоты на людей;
— Мусорные свалки в открытом космосе. Как на самом деле люди осваивают Галактику и кто будет делать генеральную уборку на внеземной орбите;
— Человечеству грозит кибер-апокалипсис. Новый компьютерный вирус wanna cry может проникнуть в любую цифровую систему на планете. Даже, казалось бы, безопасный домашний wi-fi может оказаться смертоносным оружием в руках опытного хакера. Как спастись от вторжения кибертеррористов и чем грозит человечеству глобальная компьютеризация;
— Шокирующее открытие учёных: средневековый атлас оказался снимком со спутника. Учёные провели компьютерный анализ карты, созданной турецким генералом Пири Рейсом. Как исследователю XVI века удалось подняться на околоземную орбиту;
— Пирамиды — новое лекарство. Как древние сооружения могут спасти человечество от всех болезней. Модная тенденция или панацея. Что думает официальная медицина о древнем методе лечения;
— Искусство Сомати. Почему буддистские монахи живут сотни лет в состоянии сна. Рецепты тибетских лам. Как заснуть сегодня и проснуться в будущем;

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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