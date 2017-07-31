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Полет над инкскими Вратами Солнца

31.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Полет над инкскими «Вратами солнца», находящимися примерно в 35 километрах от Куско — древней столицы Инков.

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Объект известен под названием Румиколка (Румиколька). Историки считают, что он являлся оборонительной крепостью и изначально был построен культурой Уари, впоследствии его завоевала Империя Инков…

Версия оборонительного предназначения скорее всего ошибочна, потому как ступенчатая форма и открытые проходы — малоэффективны при сдерживании наступающих войск. А вот версия таможенного пункта выглядит гораздо правдоподобней.

Объект примечателен тем, что там есть довольно неплохо обработанные облицовочные блоки, которые отличаются от основного массива постройки.

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Метки:  Вратами, инкскими, Солнца

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