Зонд Dawn начал снижение над поверхностью Цереры

Зонд Dawn начал маневры по снижению орбиты до 380 км над

поверхностью Цереры. На своей последней орбите он должен будет подробнее

изучить загадку белых пятен на ее поверхности, а также другие

особенности небесного тела.

С конца августа Dawn находился на орбите высотой 1470 км, он провел 6 сеансов съемки поверхности Цереры, проведя некоторые измерения — таким образом, ученые смоги составить атлас карликовой планеты и ее трехмерную топографическую карту.





Снижении орбиты позволит камерам зонда сделать снимки с разрешением

35 метров на пиксель, сообщает «РИА Новости». С их помощью ученые

надеются разгадать тайну белых пятен

в кратере Оккатор, которые, возможно, могут быть отложениями солей

гигантских соляных вулканов. Есть также мнение, что эти пятна могут быть

ледяными отложениями, поскольку над ними наблюдается некое подобие

атмосферы, однако, ученые считают, что отражающая способность у них

гораздо ниже, чем если бы состав был водным. Аналогов этому феномену

в Солнечной системе пока нет, более того, пока нельзя определить состав

отложений из-за отсутствия необходимой аппаратуры.

В конце июня при попытке перейти на новую орбиту испытал сбой,

перейдя в безопасный режим — выяснилось, что в работе системы, которая

управляет положением одного из ионных двигателей, произошла ошибка.

Инженеры изменили конфигурацию, зонд вернулся к рабочему режиму,

не пострадав, однако сроки проведения маневров были перенесены. Это

не повлияло на ход миссии благодаря универсальности ионных двигателей

и гибкому плану изучения Цереры.