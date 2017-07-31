На комете Чурюмова-Герасименко найден кислород

«Мы докладываем результаты замеров молекулярного кислорода,

проведенных в естественных условиях, в коме кометы Чурюмова-Герасименко,

с локальным содержанием от одного до десяти процентов относительно

молекул воды и со средним значением 3,8 плюс-минус 0,85%», — пишут в

своей статье Андре Бейле из Университета Мичигана (США) и его коллеги.

Исследователи проанализировали данные масс-спектрометра ROSINA-DFMS,

установленного на борту космического аппарата Rosetta, полученные с

сентября 2014 по март 2015 года. По соотношению молекул кислорода и воды

ученые установили, что источник у них один, а именно — вещество ядра

кометы, испаряющееся под действием солнечного тепла. Это означает, что

молекулы кислорода присутствовали в «первородном» веществе, из которого

образовалась Солнечная система, и которое в кометах осталось с тех пор,

как считают ученые, в неизменном виде.

До сих пор в комах комет обнаруживали, в основном, воду, угарный и

углекислый газы, и ученые полагали, что на ранней стадии формирования

Солнечной системы имевшийся кислород прореагировал с водородом и поэтому

может быть найден в кометном веществе только в составе воды.

Существование молекулярного кислорода в веществе, из которого

сформировались кометы, не объясняется существующими моделями

формирования Солнечной системы, отмечают Бейле и его коллеги в своей

статье.

Космический аппарат Rosetta со спускаемым модулем Philae на борту был

запущен к комете Чурюмова-Герасименко в 2004 году. Своей цели Rosetta

достигла в 2014 году и сейчас обращается вокруг кометы. Работа

космического аппарата запланирована до сентября 2016 года: «Розетта»

будет подходить к комете все ближе, исследуя ее, и в конце концов упадет

на комету.

Аппарат «Розетта». Справка

Аппарат «Розетта» был запущен в космос в марте 2004 года с

космодрома в Куру для исследования кометы 67Р/ Чурюмова-Герасименко. К

пункту назначения аппарат прибыл в 2014 году и в настоящее время

находится на орбите вокруг кометы. 12 ноября 2014 года на поверхность

исследуемого объекта был спущен модуль «Филы». Он вошел в историю

космических исследований, как первый зонд, успешно совершивший посадку

на комету и впервые сумевший пробурить ее поверхность для взятия проб

грунта. Благодаря этой уникальной научной миссии ученые рассчитывают

получить подробные данные о физической и химической структуре кометы,

которые позволят значительно расширить знания человечества о зарождении

Вселенной.