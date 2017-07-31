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На комете Чурюмова-Герасименко найден кислород
31.07.2017 Части света
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Космический аппарат Rosetta, исследующий комету Чурюмова-Герасименко, помог ученым обнаружить в коме
— облаке пыли и газа, окружающем комету — молекулярный кислород, что
нехарактерно для комет и не объясняется существующими моделями
формирования Солнечной системы. Результаты работы опубликованы в журнале
Nature.
«Мы докладываем результаты замеров молекулярного кислорода,:
проведенных в естественных условиях, в коме кометы Чурюмова-Герасименко,
с локальным содержанием от одного до десяти процентов относительно
молекул воды и со средним значением 3,8 плюс-минус 0,85%», — пишут в
своей статье Андре Бейле из Университета Мичигана (США) и его коллеги.
Исследователи проанализировали данные масс-спектрометра ROSINA-DFMS,
установленного на борту космического аппарата Rosetta, полученные с
сентября 2014 по март 2015 года. По соотношению молекул кислорода и воды
ученые установили, что источник у них один, а именно — вещество ядра
кометы, испаряющееся под действием солнечного тепла. Это означает, что
молекулы кислорода присутствовали в «первородном» веществе, из которого
образовалась Солнечная система, и которое в кометах осталось с тех пор,
как считают ученые, в неизменном виде.
До сих пор в комах комет обнаруживали, в основном, воду, угарный и
углекислый газы, и ученые полагали, что на ранней стадии формирования
Солнечной системы имевшийся кислород прореагировал с водородом и поэтому
может быть найден в кометном веществе только в составе воды.
Существование молекулярного кислорода в веществе, из которого
сформировались кометы, не объясняется существующими моделями
формирования Солнечной системы, отмечают Бейле и его коллеги в своей
статье.
Космический аппарат Rosetta со спускаемым модулем Philae на борту был
запущен к комете Чурюмова-Герасименко в 2004 году. Своей цели Rosetta
достигла в 2014 году и сейчас обращается вокруг кометы. Работа
космического аппарата запланирована до сентября 2016 года: «Розетта»
будет подходить к комете все ближе, исследуя ее, и в конце концов упадет
на комету.
Аппарат «Розетта». Справка
Аппарат «Розетта» был запущен в космос в марте 2004 года с
космодрома в Куру для исследования кометы 67Р/ Чурюмова-Герасименко. К
пункту назначения аппарат прибыл в 2014 году и в настоящее время
находится на орбите вокруг кометы. 12 ноября 2014 года на поверхность
исследуемого объекта был спущен модуль «Филы». Он вошел в историю
космических исследований, как первый зонд, успешно совершивший посадку
на комету и впервые сумевший пробурить ее поверхность для взятия проб
грунта. Благодаря этой уникальной научной миссии ученые рассчитывают
получить подробные данные о физической и химической структуре кометы,
которые позволят значительно расширить знания человечества о зарождении
Вселенной.
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