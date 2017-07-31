К Земле летит полый объект вытянутой формы размером с автомобиль

О находке впервые заговорили 23 октября, однако только сейчас ученые могут с определенной долей уверенности сказать о том, что это за объект, а также предполагают, что, скорее всего, этот объект сгорит, не долетев до нашей планеты.

По догадкам ученых, он может являться частью когда-то запущенной ракеты. Какой именно ракеты — ученые пока не знают. В настоящий момент загадочный объект технически находится на траектории столкновения с нашей планетой и движется по очень эллиптической орбите, что делает его еще интереснее.

Со слов ученых из Европейского космического агентства, дающих этому объекту такую формулировку, как «представляющий малую опасность», наличие этого непонятного куска космического мусора предлагает уникальный шанс для проверки их метода моделирования данных об объектах, обладающих нестабильной орбитой. По последним данным, объект направляется прямо на Землю и должен будет упасть где-то в Индийском океане, однако ученые считают, что это вряд ли произойдет и он, скорее всего, сгорит в атмосфере. Тем не менее международная блогосфера буквально взорвалась от этой новости.

«Его масса настолько несущественна, что не представляет опасности для области. Однако наблюдение за ним все равно будет очень интересным. При входе в атмосферу он станет очень ярким, но всего на несколько секунд», — успокаивают ученые.

Последние новости говорят о том, к своей «финальной остановке» объект WT1190F прибудет совсем скоро. В пятницу, 13 ноября, если точнее.