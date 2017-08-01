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Китай задействует ядерные технологии для исследования дальнего космоса

01.08.2017 Части света   Нет комментариев

Китай задействует ядерные технологии для исследования дальнего космоса

КНР может задействовать ядерные технологии для исследования дальнего космоса, заявил заместитель директора Управления по атомной энергетике КНР (CAEA) Ван Ижэнь. 
По его словам, как передает агентство Синьхуа, в настоящий момент Китай проводит фундаментальные исследования по применению ядерных технологий в исследовании дальнего космоса. По словам Ван Ижэня, исследовать расположенные далеко от земли небесные тела, такие как планеты Юпитер и Марс, будет достаточно трудно с помощью зондов на солнечной энергии.
Он отметил, что более целесообразно применять ядерные энергодвигательные установки.
Ранее сообщалось, что Китай запустит свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Ранее научный сотрудник Китайской академии наук Цзи Цзянхуэй сообщил, что Китай планирует после осуществления первой миссии на Марс совершить посадку зонда на поверхность астероида 1996 FG3 для взятия проб грунта, а также осуществить облет астероида Апофис (Apophis). Кроме этого заместитель начальника Национального космического управления КНР У Яньхуа ранее подтвердил планы Китая по отправке зонда для исследования системы планеты Юпитер и астероидов вокруг нее, о чем сообщалось в «Белой книге» Китая по космическим исследованиям.

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Метки:  дальнего, задействует, исследования, космоса, технологии, Ядерные

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