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Вырастить картошку на Марсе вполне реально
01.08.2017 Части света
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В блокбастере 2015 года «Марсианин» главный герой — ботаник-астронавт — застрял на Красной планете. Чтобы выжить, Марку Уотни, которого на экране воплотил Мэтт Деймон, пришлось применить свои научные знания. Астронавт удобрял марсианскую почву собственными фекалиями, разрезал картофелину на части и сажал их в почву.
Выращивание картофеля и других продуктов на Марсе — не просто научная фантастика. Эксперимент НАСА «Марсианская картошка» показывает, что урожай Уотни мог бы вырасти в реальности.
НАСА раздумывает о пилотируемой миссии на Красную планету долгие десятилетия. Конгресс США даже одобрил законопроект, согласно которому космическое агентство должно достичь Красной планеты к 2033 году. НАСА также вынашивает планы о марсианской колонии. С этой целью ученые НАСА и Международный центр по выращиванию картофеля в Лиме (Перу) провел эксперимент по выращиванию клубней в условиях, похожие на марсианские.
Опыт проводится внутри бокса под названием «КьюбСат». «КьюбСат» оснащен насосами, водяными шлангами, светодиодными лампами и инструментами для симуляции марсианской температуры, cветовых циклов, газов и давления воздуха. В феврале 2017 года исследователи поместили почти безжизненную почву с Пампас-де-ла-Джойя (Перу) внутрь бокса, посадили туда картофельные клубни, закрыли бокс и начали наблюдать за тем, что происходит. «Предварительные результаты — положительные», — сообщается в пресс-релизе Международного центра по выращиванию картофеля в Лиме. «Если картофель смог вынести экстремальные условия, которым мы его подвергаем в нашем „КьюбСате», у него есть все шансы прорасти на Марсе», — говорит исследователь НАСА Хулио Вальдивия-Сильва.
Сработает ли это на Марсе?
Впрочем, эксперимент — далеко не железное доказательство того, что фермерам на Марсе удастся вырастить картофель. Во-первых, почва в эксперименте была использована не марсианская. Хотя грунт сухой и негостеприимный, в нем, вероятно, все же были микробы, которые помогали росту картофеля. Во-вторых, в эксперименте использовались части разрезанных картофелин вместо семян. Чтобы картофель пережил путешествие длиной в месяцы или года, он должен пройти обработку под давлением (термостабилизацию) или облучение радиацией. Это повредит клетки картофеля, сделав выращивание из разрезанных клубней очень сложным. :
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