Драгоценное Конго



Изобилие ценнейших для мирового рынка минералов сначала привело в страну колонизаторов, а затем стало причиной долгой и кровопролитной гражданской войны. Страна обрела независимость в 1960 году, но это не остановило рабство, детский труд, геноцид. Фильм рассказывает историю переводчика Бернарда Калуме Булери. Он и его семья стали жертвами нескончаемой борьбы за контроль над месторождениями. Несметные природные богатства «достаются белым людям», а конголезцам приносят только несчастья, смерть, разрушения и нищету.

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