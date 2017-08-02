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Сильные дожди вызвали наводнение на японском острове Кюсю

02.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


4 человека погибли на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями, более 20 пропали без вести. Вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась «чрезвычайная ситуация».

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, жилым и другим постройкам. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия. К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться направлены более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

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К борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции и спасателей.

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