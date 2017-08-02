Сильные дожди вызвали наводнение на японском острове Кюсю



4 человека погибли на острове Кюсю на юго-западе Японии в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями, более 20 пропали без вести. Вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась «чрезвычайная ситуация».

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, жилым и другим постройкам. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия. К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться направлены более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

К борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, сотрудников полиции и спасателей.