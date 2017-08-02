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Сильнейший ливень обрушился на Тольятти

02.08.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


На Ульяновск обрушилась ненастная погода. Выпало 86 мм осадков и ветер скоростью до 27 м/с. За последние 25 лет в городе еще ни разу не было такого сильного ветра.

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В итоге, ветер повалил деревья, а к вечеру в городе оказались подтоплены многие улицы. Кроме того, на территории 5 муниципальных образований ( Ульяновск, Новоульяновск, Чердаклинский район, Тереньгульский район, Новомалыклинский район) отключены от электроснабжения частично 10 населенных пунктов.

Сильнейший ливень обрушился на Тольятти

Пока известно об одной погибшей из-за падения дерева на линии электропередачи в Новоульяновске, двое полицейских получили ранения в Ульяновске: на их машину тоже упало дерево

В связи с непогодой в Ульяновской области Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении в регионе режима ЧС.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Ульяновской области сообщает, что 5 июля за 12 часов выпало 86 миллиметров осадков, порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

Полностью от электроснабжения отключены 10 населенных пунктов,
тяжелая ситуация сложилась и в самом Ульяновске. Для ликвидации
последствий циклона задействовано более полутора тысяч человек и более
630 единиц техники.

Тем временем региональный министр здравоохранения Павел Дегтярь
сообщил, что в Новоульяновске из-за падения дерева на ЛЭП погибла
64-летняя женщина. Кроме этого, в пригороде Ульяновска подтоплено 32
дома, без света остались пять детских оздоровительных лагерей, порвался
кабель в Ульяновской областной больнице, но там приведены в действие
аккумуляторные батареи и генераторы.

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Метки:  ливень, обрушился, сильнейший, Тольятти

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