Сильнейший ливень обрушился на Тольятти



На Ульяновск обрушилась ненастная погода. Выпало 86 мм осадков и ветер скоростью до 27 м/с. За последние 25 лет в городе еще ни разу не было такого сильного ветра.



В итоге, ветер повалил деревья, а к вечеру в городе оказались подтоплены многие улицы. Кроме того, на территории 5 муниципальных образований ( Ульяновск, Новоульяновск, Чердаклинский район, Тереньгульский район, Новомалыклинский район) отключены от электроснабжения частично 10 населенных пунктов.

Пока известно об одной погибшей из-за падения дерева на линии электропередачи в Новоульяновске, двое полицейских получили ранения в Ульяновске: на их машину тоже упало дерево

В связи с непогодой в Ульяновской области Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении в регионе режима ЧС.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Ульяновской области сообщает, что 5 июля за 12 часов выпало 86 миллиметров осадков, порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

Полностью от электроснабжения отключены 10 населенных пунктов,

тяжелая ситуация сложилась и в самом Ульяновске. Для ликвидации

последствий циклона задействовано более полутора тысяч человек и более

630 единиц техники.

Тем временем региональный министр здравоохранения Павел Дегтярь

сообщил, что в Новоульяновске из-за падения дерева на ЛЭП погибла

64-летняя женщина. Кроме этого, в пригороде Ульяновска подтоплено 32

дома, без света остались пять детских оздоровительных лагерей, порвался

кабель в Ульяновской областной больнице, но там приведены в действие

аккумуляторные батареи и генераторы.