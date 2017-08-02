Картина мира древних египтян



Великая цивилизация Древнего Египта оставила после себя, наверное, самый потрясающий памятник архитектуры, который будит воображение людей, заставляет строить догадки и гипотезы по сей день. Разумеется, речь идет о пирамидах. Но зачем были нужны эти огромные сооружения? Зачем было тратить столько сил, средств, денег на них? Их возникновение было обусловлено картиной мира древних египтян, о котором вам расскажет Роман Орехов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов.

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