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Картофель в Северной Америке употребляли еще 10000 лет назад
03.08.2017 Что от нас скрывали
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Гранулы крахмала, чей возраст составляет около 10 000 лет, сохранились на каменных орудиях, найденных на юге штата Юта. Анализ остатков вещества показал, что источником крахмала был «дикий картофель» Solanum jamesii. Это растение — родственник современного картофеля Solanum tuberosum. «Дикий картофель» встречается и сегодня. В зрелом состоянии все части растения ядовиты, но молодые корнеплоды съедобны, если правильно их приготовить. В Solanum jamesii немало полезных веществ: цинка, кальция и железа в нем больше, чем в привычном нам картофеле. 323 крахмальные гранулы были найдены в нескольких напластованиях культурного слоя. Самые древние орудия-зернотерки со следами крахмала насчитывают около 10 000 лет, менее древние — около 6 900 лет. Это означает, что Solanum jamesii употребляли в пищу на этой территории в течение нескольких тысяч лет (возможно, с перерывами). Согласно этнографическим данным, дикий картофель в разные периоды входил в рацион многих групп индейцев, например, апачей, хопи, навахо. Один из зафиксированных способов приготовления таков: высушенные клубни перетирали в муку, из которой пекли хлеб. Ученые отметили, что дикорастущее растение встречается в Юте в основном недалеко от стоянок древних людей. По мнению археологов, это может говорить о том, что впервые люди попробовали дикий картофель в других районах, а на территорию современной Юты его принесли переселенцы. Идентифицировать растение по крахмальным гранулам позволили несколько признаков. Главным из них стала характерная форма хилума — центра крахмального зерна, вокруг которого откладываются слои крахмала. Также важен был размер гранулы и наличие прямых и не ветвящихся продольных бороздок. Не все найденные гранулы принадлежали дикому картофелю — некоторые не имели характерных черт, и археологи отнесли их к другим растениям.
Зерна крахмала под микроскопом, PNAS :
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