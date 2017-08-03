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Ученые воссоздали образ перуанской жрицы

03.08.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые воссоздали образ перуанской жрицы

Мумия Леди Као, найденная в 2006-м году, изменила представления историков о культуре и жизни народа мочика, когда-то населявшего Перу. Благодаря современным технологиям исследователям удалось воссоздать лицо древней жрицы. 
Археологи из Перу с помощью 3D-технологий обработки изображений и печати воссоздали лицо Леди Као — знаменитой мумии, найденной в 2006-м году. Изображение было сделано после тщательного анализа структуры черепа и останков. Как подчеркнули представители Министерства культуры Перу, исследователям потребовалось на это 10 месяцев.
Мумию возрастом 1700 лет нашли в разрушенной пирамиде недалеко от перуанского города Трухильо. Благодаря низкой влажности в месте захоронения останки очень хорошо сохранились — исследователям даже удалось разглядеть многочисленные татуировки в виде пауков и змей, которые покрывали ноги Леди Као.
В ее гробнице также нашли оружие, дубинки, устройства для метания копья и другие артефакты, с которыми обычно погребали правителей Перу. Исследователи предполагают, что она могла быть могущественной жрицей или даже правительницей.
Ученые воссоздали образ перуанской жрицы
Леди Као умерла в возрасте 20 лет, как полагают археологи, из-за осложнений, возникших во время родов.
Мумия Леди Као изменила представления историков о том, что общество мочика, населявшее в I—VII вв. территорию Перу, было патриархальным. Воссозданная копия Леди Као будет выставлена в здании Министерства культуры Перу до 16-го июля, а затем перемещена в музей в Эль-Брухо.

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Метки:  воссоздали, перуанской, Ученые

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