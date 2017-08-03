Как звучит Юпитер?

Крупнейшая планета Солнечной системы вращается так быстро, что просто «отшвыривает» заряженные частицы, горную породу, лед и пыль от себя на экстремальной скорости. Радиация, окружающая планету, изжарит любой инструмент, который приблизится к Юпитеру, всего за несколько месяцев.

В это страшное место отправился храбрый зонд «Юнона». Благодаря данным, которые аппарат уже послал на Землю, ученые узнали, что окрестности огромной планеты даже «звучат» отлично от остальной Солнечной системы.

В новых видео НАСА использованы данные, полученные «Юноной» в 8,9 млн км от Юпитера. Созданный учеными звуковой файл позволит вам «услышать» прохождение «Юноны» через магнитосферу Юпитера, которая разграничивает магнитную часть космоса планеты от солнечной.

«Юнона» прилетит на Юпитер 4 июля. Задача космического аппарата — пролететь через слой облаков толщиной 4800 км, собирая данные о внутреннем мире планеты. На орбите «Юнона» проживет около 20 месяцев, а потом погибнет из-за опасной радиационной среды Юпитера.