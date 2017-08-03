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Как звучит Юпитер?
03.08.2017 Части света
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Как звучит Юпитер? Ученые воспроизвели звук, который издает юпитерианский сектор космоса, получив данные от бесстрашного космического аппарата «Юнона».
Крупнейшая планета Солнечной системы вращается так быстро, что просто «отшвыривает» заряженные частицы, горную породу, лед и пыль от себя на экстремальной скорости. Радиация, окружающая планету, изжарит любой инструмент, который приблизится к Юпитеру, всего за несколько месяцев.:
В это страшное место отправился храбрый зонд «Юнона». Благодаря данным, которые аппарат уже послал на Землю, ученые узнали, что окрестности огромной планеты даже «звучат» отлично от остальной Солнечной системы.
В новых видео НАСА использованы данные, полученные «Юноной» в 8,9 млн км от Юпитера. Созданный учеными звуковой файл позволит вам «услышать» прохождение «Юноны» через магнитосферу Юпитера, которая разграничивает магнитную часть космоса планеты от солнечной.
«Юнона» прилетит на Юпитер 4 июля. Задача космического аппарата — пролететь через слой облаков толщиной 4800 км, собирая данные о внутреннем мире планеты. На орбите «Юнона» проживет около 20 месяцев, а потом погибнет из-за опасной радиационной среды Юпитера.
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