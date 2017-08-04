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Оценены темпы распространения жизни по Вселенной

04.08.2017 Части света   Нет комментариев

Оценены темпы распространения жизни по Вселенной

Астрономы из Нидерландов и Великобритании оценили темпы распространения жизни по Вселенной.   Посвященный исследованию препринт опубликован на сайте arXiv.org.

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Ученые попробовали оценить, насколько изменилась обитаемость Вселенной за последние четыре миллиарда лет, то есть начиная с момента появления жизни на Земле. В зависимости от рассматриваемой модели, за это время число планет с разумными цивилизациями выросло от 2,5 до 20 раз.

Тенденция роста числа разумных миров, как полагают ученые, будет сохраняться в течение ближайших сотен миллиардов лет до тех пор, пока большинство звезд не прекратят свое существование.

Ранее астрономы учитывали влияние на жизнь сверхновых типа II и гамма-всплесков, которые могут привести к гибели цивилизации. Новое исследование отличается учетом влияния на жизнь сверхновых типа Ia и активных ядер галактик (внутри которых находятся сверхмассивные черные дыры).

Ученые отмечают, что наиболее высока роль сверхновых типа II, затем — сверхновых типа Ia. Влияние на жизнь других факторов (гамма-всплесков и активных ядер галактик) незначительно.

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Метки:  Вселенной, Оценены, распространения

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