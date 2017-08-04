Оценены темпы распространения жизни по Вселенной

Ученые попробовали оценить, насколько изменилась обитаемость Вселенной за последние четыре миллиарда лет, то есть начиная с момента появления жизни на Земле. В зависимости от рассматриваемой модели, за это время число планет с разумными цивилизациями выросло от 2,5 до 20 раз.

Тенденция роста числа разумных миров, как полагают ученые, будет сохраняться в течение ближайших сотен миллиардов лет до тех пор, пока большинство звезд не прекратят свое существование.

Ранее астрономы учитывали влияние на жизнь сверхновых типа II и гамма-всплесков, которые могут привести к гибели цивилизации. Новое исследование отличается учетом влияния на жизнь сверхновых типа Ia и активных ядер галактик (внутри которых находятся сверхмассивные черные дыры).

Ученые отмечают, что наиболее высока роль сверхновых типа II, затем — сверхновых типа Ia. Влияние на жизнь других факторов (гамма-всплесков и активных ядер галактик) незначительно.