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НЛО над Британской Колумбией, Канада
04.08.2017 НЛО
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Очевидец из Южного Ванкувера, Британская Колумбия, Канада, стал свидетелем появления в небе странного объекта. Ян Пёрселл,сумел снять неопознанный объект на видео.
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То что от нас скрывали - любопытные факты, загадки истории, мир неопознанного Подробнее
04.08.2017 НЛО
Очевидец из Южного Ванкувера, Британская Колумбия, Канада, стал свидетелем появления в небе странного объекта. Ян Пёрселл,сумел снять неопознанный объект на видео.
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