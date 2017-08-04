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НЛО над Британской Колумбией, Канада

04.08.2017 НЛО   Нет комментариев


Очевидец из Южного Ванкувера, Британская Колумбия, Канада, стал свидетелем появления в небе странного объекта. Ян Пёрселл,сумел снять неопознанный объект на видео.

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Метки:  британской, Канада, Колумбией

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