Монстры Гусиного озера. Реальность или очередные байки рыбаков?

Известный краевед Алексей Васильевич Тиваненко утверждает, что услышал историю о существовании 6-метровых щук в Гусином озере (Бурятия) еще в 1962 году от местных жителей. Когда он написал об этом статью, в редакцию газеты «Правда Бурятии» на его имя стали поступать письма, где описывались случаи нападения щук на людей. Впрочем, эти монстры так и не были обнаружены.

Гусиноозёрск. Гусиное озеро







Но неожиданно эта версия подтвердилась с появлением у нас Федерации подводного плавания Бурятии. Ее члены искали в озере остатки древнего дацана, который ушел в свое время на дно озера. В пучине дайверы увидели больших рыб длиною более метра.

— Но мы должны учитывать то, что вода увеличивает размер предметов, – рассказывал нам Алексей Тиваненко. – Возможно, речь шла о двухметровых рыбах. Я разговаривал с экспертами по этому поводу, по их рассказу понял, что рыбы таких размеров бывают, только не щуки, а сомы и осетры. Однажды мы выловили осетра длиною более трех метров в озере Байкал, и это было официально зафиксировано.

Ночная рыбалка за Гусиноозерском

А этот рассказ записан со слов Алексея К. из Селенгинского района.

В тот вечер мы наловили совсем немного, только для ухи. Сварили ее и использовали как закуску под водку. Когда стемнело, поставили донок штук пять с кукурузой и червем, поставили на них колокольчики и переместились в палатки. Неожиданно раздались тяжелые шаги, и вскоре мужской голос грубыми матами вызвал нас на улицу. Сосед по рыбалке дал нам понять, что мы забрали его рыбу и при этом порвали все сети.

Пришлось ему показывать наш улов, вытряхнуть свои сумки и ведра, чтобы убедился, что ничью рыбу мы не крали.

— Щука, что ли, так на мою рыбу, попавшую в сеть, напала? – озадачился мужик. – Непохоже, порвано так, будто ножом резали.

Мы заподозрили зэков, что тогда в обилии проживали и работали в Гусиноозерске. Решили пойти с рыбаком, чтобы помочь ему разобраться. От увиденной картины мы просто оторопели. Сеть и вправду была порвана сразу в нескольких местах. Причем рыбу словно оттуда выпутали.

Успокаивать огорченного рыбака пришлось нашей водкой. Он извинился перед нами и пригласил переместиться лагерем к нему. Нас долго уговаривать не пришлось. В результате мы засиделись допоздна. Уже дремали у костра, когда услышали плеск воды такой, будто кто-то плыл по направлению к нам. Мы встрепенулись, потому что до этого не было ни звука плавания, ни голоса людей.

И вдруг зазвонили колокольцы на всех наших сетях. Мы бросились к ним в предвкушении улова. Но нас ожидало разочарование – лески были оборваны, донки спутаны. Зато на последней, похоже, попалась щука. Да еще настолько огромная, что шпуля у катушки стремительно разматывалась.

Мы начали тащить большую добычу к берегу. А наш знакомый начал подсвечивать фонарем. И вдруг один из моих друзей закричал дурным голосом. Мы обернулись к нему, а он кричал и показывал пальцем на воду. Мы пригляделись и едва не упали от страха. На крючке тащилось огромное тело человека.

Мы были молодыми и тогда сразу не сообразили, что надо делать. Просто побросали от страха все снасти и решили вернуться на свое прежнее место. От испуга все резко протрезвели и решили выпить для смелости еще.

— Утопленник, видно, был, – мрачно предположил наш новый знакомый. – Давно в воде лежал, вот и распух.

Когда рассвело, стало уже не так страшно. Мы вернулись к ночной стоянке, чтобы собрать оставленные снасти и посмотреть, что с брошенным телом. Каково же было наше удивление, когда никакого утопленника мы не нашли. Зато наши сети выглядели так же, как порванные в разных местах снасти соседа.

— Это водяной был! Или хозяина Гусиного озера потревожили своим гоготом! Больше никогда здесь рыбачить не буду, – в сердцах пообещал мой друг.

Действительно, с тех пор мы перестали ездить на Гусиное озеро.

Ночная рыбалка в Еравне

Мы, читинцы, любим рыбачить и охотиться в Бурятии, особенно в Еравнинском районе, пишет Василий из Забайкальского края.

Однажды поехали мы на рыбалку в холодную зимнюю пору. От ближайшего жилья в километрах 50 — 60 располагалось озеро, в котором и по сей день водятся рыбы. Рядом с этим озерцом стоит домик, построенный геологами, в нём-то и ночевали. От зимника он находился в метрах 400, дорогу туда никто не чистил, посему добирались туда либо на лыжах, либо пехом по лыжне.

Машины окапывали на обочине. Смеркалось. Морозец — ниже 40. За полночь, когда большинство уже спало, со стороны дороги послышались шаги, как будто человек идёт, конкретные такие. Человек тише идёт, тут вес чувствовался солидный (слон, ей-богу).

Страх какой-то животный появился. Я подумал, кто-то заблудился или машина где-то заглохла и пешкодралом до избы дёрнул. Ан нет. Этот кто-то подошёл к двери, ноги от снега обил, потоптался на месте, избу кругом обошёл (вокруг избы снега по пояс было, чистого, как лист бумаги, следы мышки полёвки читать можно) и обратно ушел.

Из угла слышу разговор: «Ты слышал?» — «Заткнись! Слышу!». Поутру пошли смотреть на следы гостя… Не нашли ничего, только наши. На следующую ночь всё повторилось, но уже никто не спал. С приближением этой хрени к избе страх, даже не страх, а какой-то ужас, становился всеобъемлющим. Даже собака молчала, жалась к хозяину, и шерсть на ней стояла дыбом. Больше мы туда не ездили.