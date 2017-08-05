Клад сумасшедшего миллионера ждет своего героя



Сундук двадцать лет лежал у него дома. Лишь в 2010 году 80-летний Фенн уехал в Скалистые горы и наконец спрятал его. Ни жена, ни дети не знали, куда и зачем он направился. Престарелый галерист не сумел утащить клад, весящий почти 20 килограммов, сразу. Пришлось сделать две вылазки: сначала он отнес в нужное место сундук, затем вернулся за рюкзаком с сокровищами.

Мемуары он написал без чужой помощи и напечатал на собственные деньги. В самом конце, после долгих рассказов о детстве и Вьетнаме, Фенн объяснил, где искать его сокровища. Подсказка зарифмована в шести бесхитростных четверостишиях. Согласно им, путь начинается там, где «теплой воде конец». Затем кладоискатель должен спуститься вниз по каньону — «не так далеко, но пешком не дойти» — и оставить позади «дом Браун». Его ждет «вода высоко» и поток, по которому не проплыть. Последняя примета — «Пламя». Если путник добрался до него, то клад у него в руках.



Переводить стихотворение на русский язык нет смысла — лучше читать оригинал. Фенн выражался преднамеренно туманно, и любое слово может означать не то, чем кажется на первый взгляд. Отгадка может скрываться в анаграммах, в определенных буквах или связанных с ними цифрах, полагают те, кто седьмой год охотится за сокровищем Фенна.

Точно известно, что клад находится где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико. Позднее Фенн признался, что поблизости нет дорог. Кроме того, сокровище не спрятано в шахте, на кладбище или в сооружениях, построенных человеком. Логика подсказывает, что место должно быть таким, чтобы до него мог добраться 80-летний старик, ведь Фенн привез сундук в одиночку. Это сужает круг поисков.

Фенн сомневался, что его биография будет пользоваться большим спросом. Он заказал всего тысячу экземпляров и почти все пожертвовал местному книжному магазину.

Охотники за сокровищами

Разумеется, он ошибался. Людей, которых волнует клад стоимостью два миллиона долларов, оказалось куда больше. В Санта-Фе потянулись тысячи искателей приключений. По оценке самого Фенна, к 2016 году удачу попытали по меньшей мере 65 тысяч человек.

Форрест Фенн

Искатели сокровища подошли к делу с рвением, на которое галерист не рассчитывал. В поисках разгадки они тщательно изучили генеалогическое древо Фенна и долго анализировали даты рождения его предков. Кто-то составил подробную карту, на которой отмечены все места, которые можно назвать «домом Браун». Поскольку слово «браун» по-английски означает «коричневый», некоторые охотники за кладом решили проверить каждую выгребную яму в Скалистых горах. Именно тогда Фенн добавил подсказку про сооружения, построенные человеком: пусть оставят туалеты в покое.

Фенн не первый год получает более ста писем в день. Люди просят подсказать, где искать клад. Некоторые не ограничиваются почтой и приезжают лично. Они ждут его у дверей и подстерегают в магазинах. Ему звонили и угрожали убить, если он не признается, где спрятано сокровище. Кто-то разорил в поисках драгоценностей могилы его родителей. За шесть лет Фенн трижды вызывал полицию, чтобы избавиться от преследователей.

Когда речь идет о таких богатствах, люди готовы на многое. Одна женщина, одержимая кладом, заложила собственный дом, чтобы оплатить бесконечные поездки в Скалистые горы. Кто-то арендовал фургон с подъемником для инвалидного кресла и методично ездил по городам в Йеллоустоуне, поднимая сливные решетки на улицах. Искателей сокровищ, ведущих нелегальные раскопки, регулярно арестовывали в национальных парках. Фенн утверждает, что некоторые были в считанных метрах от заветного сундука, но так его и не нашли.

Снимок из аккаунта Instagram одного из кладоискателей

Снимок из аккаунта Instagram одного из кладоискателей



В 2016 году в Нью-Мексико пропал 54-летний мужчина по имени Рэнди Билью. В поисках клада он уплыл по Рио-Гранде на плоту. Спустя одиннадцать дней его плот и собаку нашли в 15 километрах от стартовой точки. Фенн арендовал вертолет и дал деньги на поисковую операцию, но спасатели вернулись с пустыми руками. Останки кладоискателя были обнаружены лишь спустя семь месяцев.

Жена Билью полагает, что в гибели мужа виноват пожилой галерист. Она убеждена, что никакого клада не существует. После гибели Пэриса Уоллеса шеф полиции Нью-Мексико Пит Кассетес призвал миллионера отказаться от своей затеи. «В интересах общественной безопасности я бы хотел, чтобы он забрал свои сокровища, — заявил он по телевидению. — Когда на кону два миллиона долларов, люди принимают плохие решения».

Фенн и подумать не мог, что кто-то погибнет. Однако и прерывать охоту за сокровищами он не хочет. «Если кто-то утонет в бассейне, нужно ли слить воду? — спрашивает он. — Или лучше научить людей плавать?»