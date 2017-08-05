Сильные дожди вызвали потоп в Нижнем Новгороде



В результате дождя в Нижнем затопило трамвайные линии так, что составы не смогли двигаться. А автомобильную дорогу в центре города перекрыл оползень. Пока коммунальщики убирали огромный пласт земли — общественному транспорту и автомобилям пришлось искать объездные пути.

За сегодняшний день в Нижнем Новгороде выпало треть месячной нормы осадков. Больше всего — в Сергачском районе — почти половина месячной нормы. Утром в Гордеевском микрорайоне встали трамваи, весь день не работает Канатная дорога.

Испытание непогодой. Только в середине дня в единую диспетчерскую службу поступило уже больше 300 обращений от нижегородцев. Прежде всего, натиска стихии не выдерживают дороги. Вот автомобили рассекают волны по улице Варварской. Другое видео — машины проплывают через затопленный мост в районе улицы Деловой. В центре Нижнего Новгорода — около Черного пруда — транспорт буквально скрывает дождевым потоком. Плывет Мещера и Комсомольское шоссе. Машины глохнут в воде — пишут очевидцы — образуются многочасовые пробки.

Ливень привел к оползню на Зеленском съезде. С проезжей части рабочие убирали слой земли почти в 20 сантиметров. Из-за стихии приостановлены все дорожно-ремонтные работы. По всему городу ветром с корнями вырывает деревья. Они преграждают дороги и повреждают автомобили.

«На территории города работает больше 20-ти единиц техники по откачке воды — выставлены бригады по спилу деревьев. больше всего пострадала заречная часть по количеству выпавших осадков — за 6 дней превышен на 20 процентов норматив месячный», — отмечает Сергей Миронов, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода.



Поэтому последствия «октября в июле» — говорят синоптики — уже принимают опасный оборот.

«В районе Павлова, по данным метеостанции, и в районе Шахуньи — опасное агрометерологическое явление — переувлажнение почвы, насыщена влага, не только верхняя, но и нижние слои почвы, что приводит к плохому развитию растений», — поясняет Ольга Мокеева, начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра.

Непогода внесла коррективы и в работу социальных учреждений. Так, в детских садах занятия с ребятами полностью перенесены в помещения. «Проводили развлечение «В гостях у солнышка» — звали солнышко к нам, чтобы дождь ушел, а солнышко было», — рассказывает Наталья Подгорнова, заведующая МБДОУ Детский сад №267.